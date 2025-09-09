  • Поиск
Роналду повторил рекорд по числу голов в отборочных матчах чемпионата мира

вчера, 23:05
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в матчах квалификации чемпионата мира.

Во вторник Роналду забил на 58-й минуте с пенальти в гостевой игре против команды Венгрии, доведя число голов в отборе на чемпионат мира до 39. Столько же на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году.

Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является аргентинский нападающий Лионель Месси (36). Однако футболист пропустит заключительную игру квалификации мирового первенства в Южной Америке. В ночь на 10 сентября аргентинцы сыграют в гостях против команды Эквадора. Обе сборные ранее обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Счет после гола Роналду стал 2:1 в пользу португальцев.

