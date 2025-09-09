Роналду повторил рекорд по числу голов в отборочных матчах чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству забитых мячей в матчах квалификации чемпионата мира.
Во вторник Роналду забил на 58-й минуте с пенальти в гостевой игре против команды Венгрии, доведя число голов в отборе на чемпионат мира до 39. Столько же на счету форварда сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который завершил карьеру в 2017 году.
Ближайшим преследователем Роналду по этому показателю является аргентинский нападающий Лионель Месси (36). Однако футболист пропустит заключительную игру квалификации мирового первенства в Южной Америке. В ночь на 10 сентября аргентинцы сыграют в гостях против команды Эквадора. Обе сборные ранее обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира 2026 года.
Счет после гола Роналду стал 2:1 в пользу португальцев.
Кстати против вчерашних венгров пришлось бы возиться и немцам и итальянцам и голландцам. Хрен их голыми руками возьмёшь, - команда крепкая, да и тренер там не дурак. Поэтому Марины и Андоры прибереги для другого раза. Игру сперва надо смотреть, - потом и посты хоть в тему будут.
Месси и тому же гватемальцу соперники доставались куда серьёзнее, чем Андорра или Фарреры, с которыми Нырялду за один отбор 4 матча играет...
Покер Тело - это дело)......
вот только исполнил его Асгард Тело из Глазго Рейнджерс.
Цели нужно ставить самые высокие - как победа на ЧМ.
У Месси есть, как и гол+пас в истории ЧМ. Криш не может похвастаться. Хорошо хоть в отборах чаще встречались Андорры, Сан-Марино, Армяне....
