  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2025/2026

Защитник «Алавеса» дисквалифицирован на год

26 сентября 2025, 22:49

Защитник «Алавеса» Факундо Гарсес получил дисквалификацию от ФИФА на 12 месяцев. 26-летний футболист был наказан за фальсификацию документов, которая случилась при его заявке за сборную Малайзии для участия в отборочных матчах Кубка Азии 2027.

Гарсес родился в Аргентине, однако недавно получил предложение выступить за Малайзию в отборе к Кубку Азии. Футболист принял участие в поединке против Вьетнама, после чего в ФИФА была направлена жалоба на то, что выход игрока на поле был неправомерным.

Помимо Гарсеса, дисквалификации за участие в этой игре получили еще шесть неправильно натурализованных аргентинских игрока. Все они дисквалифицированы на год.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пике грозит до 12 матчей дисквалификации за оскорбление судей
25 сентября
Госдеп США приложит все усилия, чтобы сборную Израиля не отстранили от ЧМ
25 сентября
СлухиУЕФА может отстранить израильские команды от турниров на следующей неделе
25 сентября
КДК РФС дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича
25 сентября
КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Крамаренко на один матч
25 сентября
«Спартак» оштрафовали за непредоставление автобуса для «Крыльев Советов»
25 сентября
 
Все комментарии
4d3ged6uep5h
4d3ged6uep5h
вчера в 06:39
Просто была подстава для игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:29, ред.
А что...так можно было...и на год.. ??
Wolverhampton
Wolverhampton
26 сентября в 23:40
Идиот полный!
Варвар7
Варвар7
26 сентября в 22:59
Это надо ж было так начудить и где - на матче Малайзия - Вьетнам... )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 