Защитник «Алавеса» дисквалифицирован на год

1758916178

26 сентября 2025, 22:49

Защитник «Алавеса» получил дисквалификацию от ФИФА на 12 месяцев. 26-летний футболист был наказан за фальсификацию документов, которая случилась при его заявке за сборную Малайзии для участия в отборочных матчах Кубка Азии 2027.

Гарсес родился в Аргентине, однако недавно получил предложение выступить за Малайзию в отборе к Кубку Азии. Футболист принял участие в поединке против Вьетнама, после чего в ФИФА была направлена жалоба на то, что выход игрока на поле был неправомерным.

Помимо Гарсеса, дисквалификации за участие в этой игре получили еще шесть неправильно натурализованных аргентинских игрока. Все они дисквалифицированы на год.