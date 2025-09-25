КДК РФС дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича на два матча по итогам игры девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла в понедельник и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.
«После матча „Сочи“ — ЦСКА игрок хозяев Мартин Крамарич оскорбил первого ассистента арбитра нецензурной лексикой. Он принял участие по ВКС, футболист признал вину. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча РПЛ», — сказал Григорьянц.
ДА???
Почитай на досуге, что там у своровавшего на 9 МИЛЛИАРДОВ рублей председателя Совета судей Момотова и других председателей региональных судов и судей.
И ЭТО да-а-а-алеко не все: на всех, пока НЕТ ОТМАШКИ "того, кого надо", широкой информации нет.
"Кто надо" ждут-с сигналов "товсь" и "фас".
Это я вот к чему.
У судей, в т. ч. футбольных, как везде и всегда: ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
У них даже ещё лучше с неприкосновенностью по закону "О статусе судей" - ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
Поэтому: не умеешь судить или сделал свою профессию кормушкой - на выход и на нары.
А лучше даже и не начинай.
P.S. А "послал" Крамарич этого недосудейку правильно.
То есть - АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО.
Уважение тебе брат и удачи в карьере. Всем искренним славянам низкий поклон и уважение, чего не сказать бандиту армейскому и его приспешникам местным
