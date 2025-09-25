  • Поиск
КДК РФС дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича

вчера, 16:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича на два матча по итогам игры девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

«После матча „Сочи“ — ЦСКА игрок хозяев Мартин Крамарич оскорбил первого ассистента арбитра нецензурной лексикой. Он принял участие по ВКС, футболист признал вину. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:42
Так какие у тебя будут конкретные предложения? Я увидел только одно - прочитать на досуге что-то о девяти миллиардах...
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:54, ред.
"В регламентах должно быть обязательное условие, оскорбил судью – получи красную карточку, а потом штраф. "

ДА???
Почитай на досуге, что там у своровавшего на 9 МИЛЛИАРДОВ рублей председателя Совета судей Момотова и других председателей региональных судов и судей.
И ЭТО да-а-а-алеко не все: на всех, пока НЕТ ОТМАШКИ "того, кого надо", широкой информации нет.
"Кто надо" ждут-с сигналов "товсь" и "фас".
Это я вот к чему.
У судей, в т. ч. футбольных, как везде и всегда: ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.

У них даже ещё лучше с неприкосновенностью по закону "О статусе судей" - ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.

Поэтому: не умеешь судить или сделал свою профессию кормушкой - на выход и на нары.
А лучше даже и не начинай.

P.S. А "послал" Крамарич этого недосудейку правильно.
То есть - АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:46
Я хочу себе футболку этого парня.
Уважение тебе брат и удачи в карьере. Всем искренним славянам низкий поклон и уважение, чего не сказать бандиту армейскому и его приспешникам местным
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:45
Оскорбление судей становится уже системой. Они сами и виноваты. Почему терпят эту мерзость? Ведь иногда за арбитра стыдно – его и посылают куда подальше, и называют человеком с нетрадиционной ориентацией, а он уговаривает. А за ним наблюдает вся страна. В регламентах должно быть обязательное условие, оскорбил судью – получи красную карточку, а потом штраф. Если арбитр боится, зачем он такой нужен?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:25
КДК работает в поте лица и не покладая рук))
