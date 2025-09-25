КДК РФС дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича

1758807441

вчера, 16:37

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал полузащитника «Сочи» на два матча по итогам игры девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским ЦСКА . Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Встреча прошла в понедельник и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.