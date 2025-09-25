  • Поиск
Пике грозит до 12 матчей дисквалификации за оскорбление судей

вчера, 20:51
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра (Андорра ла Велья)1 : 1Логотип футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро)МирандесМатч завершен

Легенде «Барселоны» Жерару Пике грозит серьезное дисциплинарное взыскание со стороны RFEF.

Пике, являющийся президентом клуба «Андорра», вел себя «запугивающе» по отношению к судьям во время матча против «Мирандеса» в субботу.

Согласно рапорту судьи, Пике вместе со спортивным директором Жауме Ногуэсом и менеджером команды Карлесом Мансо якобы обратился к судьям матча в туннеле раздевалки с такими оскорбительными фразами, как «вы мерзавцы» и «сын б***и», что даже вызвало вмешательство полиции.

Разбирательство, инициированное RFEF, на данный момент не предполагает прямых санкций, а направлено на выяснение фактов и оценку необходимости полного дисциплинарного досье.

Если Пике будет признан виновным, ему грозит длительный запрет на посещение стадиона, возможно, до 12 матчей.

Поединок Сегунды завершился со счетом 1:1. «Андорра» занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды. «Мирандес», в свою очередь, занимает 14-е место.

Варвар7
Варвар7
вчера в 22:22
А ведь судьи могли и не увидеть "свет в конце туннеля"...)
Futurista
Futurista
вчера в 21:13
Судя по именам Жауме и Карлес все трое из каталонской мафии)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:13
Двенадцать матчей дисквалификации за мат в адрес судьи это наказание посерьёзнее, чем у нас в РПЛ. Станковича наказали пятью матчами. Возможно потому, что у них разные статусы, один всё таки владелец клуба, а другой Главный тренер. Но всё же мат в адрес судей это "детская шалость" на фоне выходки нашего соотечественника Ивана Игнатьевича Савиди, появившегося на футбольном поле во время одного из матчей с участием его команды ПАОК с пистолетом и, выражая несогласие с решением арбитра заявив ему, что тот покойник! Вообще футбольным арбитрам надо молоко за вредность давать.)) Они нередко становятся жертвами на поле, как со стороны футболистов и других членов команд, так и футбольных болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:57
Да уж... Тут даже Петля Нестерова отдыхает.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:56
Тут можно и уголовку открывать...
Futurista
Futurista
вчера в 20:54
Крутое пике)...
