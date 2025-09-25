Пике грозит до 12 матчей дисквалификации за оскорбление судей

1758822669

вчера, 20:51

Легенде «Барселоны» грозит серьезное дисциплинарное взыскание со стороны RFEF.

Пике, являющийся президентом клуба «Андорра», вел себя «запугивающе» по отношению к судьям во время матча против «Мирандеса» в субботу.

Согласно рапорту судьи, Пике вместе со спортивным директором Жауме Ногуэсом и менеджером команды Карлесом Мансо якобы обратился к судьям матча в туннеле раздевалки с такими оскорбительными фразами, как «вы мерзавцы» и «сын б***и», что даже вызвало вмешательство полиции.

Разбирательство, инициированное RFEF, на данный момент не предполагает прямых санкций, а направлено на выяснение фактов и оценку необходимости полного дисциплинарного досье.

Если Пике будет признан виновным, ему грозит длительный запрет на посещение стадиона, возможно, до 12 матчей.

Поединок Сегунды завершился со счетом 1:1. «Андорра» занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды. «Мирандес», в свою очередь, занимает 14-е место.