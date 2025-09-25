УЕФА может отстранить израильские команды от турниров на следующей неделе

1758807825

вчера, 16:43

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой ассоциации на следующей неделе. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, большинство членов исполнительного комитета УЕФА поддерживают отстранение.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США .

Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН просят УЕФА и Международную федерацию футбола ( ФИФА ) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.