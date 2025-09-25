  • Поиск
«Спартак» оштрафовали за непредоставление автобуса для «Крыльев Советов»

вчера, 16:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 50 тыс. рублей за непредоставление автобуса для самарских «Крыльев Советов» перед матчем девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Неприезд автобуса к месторасположению „Крыльев Советов“ — это нарушение регламента. Футболистам и тренерскому штабу пришлось добираться на матч на такси. За данное нарушение „Спартак“ оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов сообщил, что команда добиралась на игру отдельными группами на такси.

Futurista
Futurista
вчера в 20:32, ред.
Зачем Крыльям автобус?...у них же крылья)...
112910415
112910415
вчера в 19:14
Самый гуманный КДК в мире!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:39
Ну ...себе на хлеб с маслом урвали КДК..)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ AlanW 1 (раскрыть)
вчера в 17:33
Причём эти деньги со штрафа не Крылышкам достанутся, а ХЗ куда уйдут...
74yucf9k6cx5
74yucf9k6cx5
вчера в 17:06
Надо им деньги вернуть за проезд
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 16:51
Броук Бойз опоздали на матч и мячики для разминки не предоставили, Спартак автобус не предоставил - что дальше? На выезд со своими воротами и сеткой для них приезжать придется?)))

Спартак оштрафовали всего на 50 тысяч рублей?? Вы что издеваетесь, там на то чтобы добраться на такси 🚕 игрокам Крыльев Совета в несколько раз больше ушло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
Надо было бы ещё руководство и ответственных за это прогнать несколько кругов вокруг стадиона для пущей убедительности...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:43, ред.
Сколько ... ?!

Григорянцу надо эти 50 тыщ. в за*ницу затолкать... вместе с Лукойлом, который с ним на пару эту цифру нарисовал.

P.S. Эти РФСовские свиньи на это дело только одной бумаги в 3 раза больше изведут...(facepalm)
