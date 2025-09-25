«Спартак» оштрафовали за непредоставление автобуса для «Крыльев Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 50 тыс. рублей за непредоставление автобуса для самарских «Крыльев Советов» перед матчем девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Неприезд автобуса к месторасположению „Крыльев Советов“ — это нарушение регламента. Футболистам и тренерскому штабу пришлось добираться на матч на такси. За данное нарушение „Спартак“ оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов сообщил, что команда добиралась на игру отдельными группами на такси.
