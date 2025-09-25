КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Крамаренко на один матч

1758807332

вчера, 16:35

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА на один матч и еще на один — условно, за агрессивное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета .

18 сентября ЦСКА дома уступил «Балтике» (1:1, 9:10 — по пенальти) в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Крамаренко удалили во втором тайме.