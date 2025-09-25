КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Крамаренко на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на один матч и еще на один — условно, за агрессивное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
18 сентября ЦСКА дома уступил «Балтике» (1:1, 9:10 — по пенальти) в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Крамаренко удалили во втором тайме.
«Мы рассмотрели удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко, он присутствовал лично, приглашали судей, спросили, в чем была агрессивность. На 79-й минуте после проверки системы видеассистента рефери гол „Балтики“ был отменен, главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА. На это Крамаренко отреагировал, использовал ненормативную лексику. Он извинился перед комитетом, признал, что такое поведение неприемлемо. С учетом всех обстоятельств — он принес извинения, первый раз задействован — КДК РФС дисквалифицировал его на два матча, один из них условно, испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.