КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Крамаренко на один матч

вчера, 16:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на один матч и еще на один — условно, за агрессивное поведение. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

18 сентября ЦСКА дома уступил «Балтике» (1:1, 9:10 — по пенальти) в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Крамаренко удалили во втором тайме.

«Мы рассмотрели удаление тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко, он присутствовал лично, приглашали судей, спросили, в чем была агрессивность. На 79-й минуте после проверки системы видеассистента рефери гол „Балтики“ был отменен, главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА. На это Крамаренко отреагировал, использовал ненормативную лексику. Он извинился перед комитетом, признал, что такое поведение неприемлемо. С учетом всех обстоятельств — он принес извинения, первый раз задействован — КДК РФС дисквалифицировал его на два матча, один из них условно, испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.

Все комментарии
hnuh8x9d83yr
hnuh8x9d83yr
вчера в 18:09
За мат всего матч дали, а в пердиве забыл уже кому аж семёру за "чучело"
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:25
Всех тренеров нужно периодически подвергать тестированию на предмет психологической устойчивости. Что за тренер, который должен развивать это качество у футболистов, а сам им не обладает? Кстати, Талалаев именно тот человек, которому нужно обязательно поработать с психологом - его излишняя эмоциональность мешает работе. К чему были эти бурные, продолжительные аплодисменты? Обратить на себя внимание? Так уже обратил. Тренеров стоит воспитывать рублём. Нужно установить такие размеры штрафов, чтобы просмотрев в свою квитанцию, нарушитель испытал панику. Вот тогда его постоянно будет беспокоить мысль: -. "Только бы не нарушить ничего!!!" Клубам же надо запретить выплачивать штрафы за игроков и тренеров.
Гость
