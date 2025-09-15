  • Поиск
Месси приблизился к Роналду по числу нереализованных пенальти

вчера, 22:48

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в минувшие выходные не смог реализовать пенальти в матче МЛС против «Шарлотт».

Аргентинец ударил «паненкой» прямо в голкипера. Это 32-й пенальти, который аргентинец не реализовал за карьеру. Всего Месси исполнял 145 пенальти, его коэффициент реализации составляет 77.93%.

Принципиальный соперник Месси Криштиану Роналду пробивал за карьеру 210 пенальти и не реализовал 33. Его коэффициент реализации составляет 84.29%.

Предыдущий раз Месси не смог реализовать пенальти в декабре 2022 года в матче чемпионата мира против Польши.

Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:14, ред.
Дело тут по большей части в психологии. Месси маленький, вратарь большой. Хочется порой показать своё превосходство над "великанами". Это есть у всех маленьких людей. Любой специалист- психолог подтвердит.

Держу пари..., ударил бы Месси как положено, даже никаких бы новостей не было, - рядовой гол с точки от Лео выглядел бы обыденно.
Nenash
Nenash ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:00
А-ха-ха-ха.. 🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 05:54
Роналду срочно будет увеличивать отрыв, чтобы остаться рекордсменом и в этой номинации.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 05:35
Было пеналду станет мессалти
82j5wyrtn8ek
82j5wyrtn8ek
сегодня в 05:04
Сомнительное какое-то соревнование ребята замутили
3svhrx932sb5
3svhrx932sb5
сегодня в 05:01
Не может бить, зачем берётся
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:52
Кому-то это ещё интересно? Это забавно, когда один раз, хватит уже!
амурец
амурец
сегодня в 00:55
Круто, даже в лиге гинекологов абсолютно бесполезен
амурец
амурец ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:54
А он им уже был
Karkaz
Karkaz
сегодня в 00:33
Вот, пенальти тоже надо уметь забивать. Месси отстаёт, всего 77% реализация.
Nenash
Nenash
сегодня в 00:31
У Месси есть куда "стремиться" за Авейру. Например, стать худшим игроком на ЧМ и ЧЕ.. Пфф.. 🫢🤣
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
Молодец, аргоша
Futurista
Futurista
вчера в 23:38, ред.
"Паненкой"?)...что то его на старости лет на фокусы потянуло)...
Capral
Capral
вчера в 23:19
Вот в чем пистон хорош- так это в антирекордах. Оно и понятно, если не можешь ставить рекорды, остаётся только обратное...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:57
Даже в этом эти два парня заочно соревнуются...)))
