Месси приблизился к Роналду по числу нереализованных пенальти

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в минувшие выходные не смог реализовать пенальти в матче МЛС против «Шарлотт».
Аргентинец ударил «паненкой» прямо в голкипера. Это 32-й пенальти, который аргентинец не реализовал за карьеру. Всего Месси исполнял 145 пенальти, его коэффициент реализации составляет 77.93%.
Принципиальный соперник Месси Криштиану Роналду пробивал за карьеру 210 пенальти и не реализовал 33. Его коэффициент реализации составляет 84.29%.
Предыдущий раз Месси не смог реализовать пенальти в декабре 2022 года в матче чемпионата мира против Польши.
Держу пари..., ударил бы Месси как положено, даже никаких бы новостей не было, - рядовой гол с точки от Лео выглядел бы обыденно.
Держу пари..., ударил бы Месси как положено, даже никаких бы новостей не было, - рядовой гол с точки от Лео выглядел бы обыденно.