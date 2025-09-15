Месси приблизился к Роналду по числу нереализованных пенальти

1757965695

вчера, 22:48

Форвард «Интер Майами» в минувшие выходные не смог реализовать пенальти в матче МЛС против «Шарлотт».

Аргентинец ударил «паненкой» прямо в голкипера. Это 32-й пенальти, который аргентинец не реализовал за карьеру. Всего Месси исполнял 145 пенальти, его коэффициент реализации составляет 77.93%.

Принципиальный соперник Месси пробивал за карьеру 210 пенальти и не реализовал 33. Его коэффициент реализации составляет 84.29%.

Предыдущий раз Месси не смог реализовать пенальти в декабре 2022 года в матче чемпионата мира против Польши.