Салах вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

вчера, 23:31

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 4-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

Таким образом, египтянин вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги. У Салаха 188 голов, он оставил позади Энди Коула (187).

Впереди идут Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

rh76dgbd5rz5
rh76dgbd5rz5
сегодня в 04:22
До Шрека ему ещё далековато
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:44
Это не рекорд. Четвёртое место? О нём поговорят и скоро забудут. Ширера, всё равно, не догнать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:57
Респект Мо! Так держать!
Nenash
Nenash
вчера в 23:58
Кейн вернётся..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:50
Руни и Кейна может обогнать, а вот Алана сложно будет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:47
Кейн клоун погнался за салатницей а мог побить рекорд Ширера
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:44
Понятно но пока не пришло! Значит позже придет
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:38
Спасибо!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:37
Добрый вечер. Матч начнётся немного позднее, в полночь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:37
Ваша ставка выигрышная, поэтому нет возврата.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
Руни и Кейн досягаемы.
рекорд Алана Ширера, возможно, побьет Холанд...если останется в МС надолго.
а так Салах молодца.
легенда!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:35
Спасибо но возврата пока не видно
