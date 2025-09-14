Салах вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче 4-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).
Таким образом, египтянин вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги. У Салаха 188 голов, он оставил позади Энди Коула (187).
Впереди идут Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
рекорд Алана Ширера, возможно, побьет Холанд...если останется в МС надолго.
а так Салах молодца.
легенда!
