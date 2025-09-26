  • Поиск
Рафинья пропустит несколько недель из-за травмы

26 сентября 2025, 17:45

Вингер «Барселоны» Рафинья пропустит около трех недель из-за повреждения двуглавой мышцы правого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Рафинья был заменен из-за мышечного дискомфорта на 66-й минуте матча 6-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона победила «Овьедо» (3:1). Следующая игра клуба состоится 28 сентября — против «Реал Сосьедада» в чемпионате. Затем «Барселона» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов примет французский «Пари Сен-Жермен», встреча пройдет 1 октября.

Рафинье 28 лет, игрок выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и дважды — суперкубок. В прошлом сезоне Рафинья забил 34 мячей и отдал 25 результативных передач в 57 матчах. В 2025 году игрок был номинирован на «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. По итогам голосования футболист занял 5-е место.

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 12:46
,,Сопрыкина"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 12:44
Рафинья в прошлом сезоне играл лучше всех в Барсе, был ведущим игроком, мозгом и голеадором... Реакция на выдающийся сезон- травмы и спад в игре ; а какой он будет, этот спад, глубоким или нет, у всех разный...
Резкое улучшение игры Барсы в прошлом сезоне , факт, и связан он в первую очередь с игрой Рафинья!
Подчеркну особо: не с игрой Педри, Ямаля и т.д.,( из-за них тоже, конечно), а в первую очередь с Рафиньей! Флик выжал из той Барсы всю ,,физику", а других тактических и прочих методов на,, Костю Сорокина" у него никогда и не было!
Здоровья Рафинье!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:26
Травма психологическая
6dh92gka8p3g
6dh92gka8p3g
26 сентября в 21:04
Здоровья Рафиньи, ждём его возвращения
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
26 сентября в 20:21
Барса теряет важных игроков , здоровья всем , кто в лазарете
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
26 сентября в 19:49
Мюллер никогда не был мощным игроком. Больше того, в детстве, это не все знают, у него обнаружили порок сердца. Но он перерос эту беду и стал знаменитым.
Capral
Capral
26 сентября в 19:46
Ну если Барса будет и дальше с таким постоянством терять важнейших игроков, то я не решусь назвать победителя Примеры. Это просто безобразие!!! Что там Флик с ними делает?!
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 19:18
Рафинья переживает не самые лучшие времена. Он так надеялся получить Золотой Мяч, бразилец был почти уверен, что получит заветный трофей. Оказался лишь пятым в очереди. Надо Лигу чемпионов брать, а после мечтать... Между прочим, Рафинья и в составе сборной Бразилии выглядел не очень убедительно. А теперь ещё и травма. У футболиста есть время привести свои мысли в порядок. Желаю Рафинье успешно восстановиться после травмы и вернуться в клуб!!! Барселоне же предстоит тяжёлая встреча с ФК Реал Сосьедад. Предполагаю, что Сине-гранатовые потеряют очки...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 18:41
пишут, что Жоан Гарсия тоже получил травму.
разрыв мениска.
получается. что Рафинья, Гарсия. Гави, Бальде, Фермин...только что вернулся Ямаль...
нехорошая серия пошла.
понятно, что футбол Флика большой прессинг и физических нагрузок может провоцировать травмы... в физическом плане Барса все таки хрупкая команда, это в Баварии были игроки мощные атлеты типа Горетска и Мюллера.
а здесь есть куча неокрепшей молодежи.
и возможностей для ротации мало.
Рафинье здоровья и скорого возвращения!
впереди важный отрезок больших матчей.
Nenash
Nenash
26 сентября в 18:36
Здоровья Рафе и Гарсии..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 18:29
Футбол травматичный вид спорта. Скорейшего выздоровления игроку...
