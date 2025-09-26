Рафинья пропустит несколько недель из-за травмы

1758897900

26 сентября 2025, 17:45

Вингер «Барселоны» Рафинья пропустит около трех недель из-за повреждения двуглавой мышцы правого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Рафинья был заменен из-за мышечного дискомфорта на 66-й минуте матча 6-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона победила «Овьедо» (3:1). Следующая игра клуба состоится 28 сентября — против «Реал Сосьедада» в чемпионате. Затем «Барселона» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов примет французский «Пари Сен-Жермен», встреча пройдет 1 октября.

Рафинье 28 лет, игрок выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и дважды — суперкубок. В прошлом сезоне Рафинья забил 34 мячей и отдал 25 результативных передач в 57 матчах. В 2025 году игрок был номинирован на «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. По итогам голосования футболист занял 5-е место.