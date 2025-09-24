  • Поиск
Молодой талант «Ливерпуля» выбыл до конца сезона

вчера, 18:40

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони порвал крестообразные связки и может выбыть из строя примерно на девять месяцев.

Во вторник 18-летний защитник получил травму во время победы «красных» над «Саутгемптоном» (2:1) в Кубке Лиги.

Леони успел неплохо себя зарекомендовать в «Ливерпуле», а потому эксперты полагают, что его потеря будет значительным ударом по команде.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:31, ред.
Немудрено. Худой и ростом под 2 метра... Тут не только в футбольном смысле, но и анатомически вероятность подобной бяки в игре возрастает в разы.

Пусть выздоравливает... и меняет род деятельности.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:12
Опять кресты и опять у молодого... Ужас. Здоровья!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:02, ред.
Вот за что, этому молодому человеку, такое жестокое наказание? Ему ведь всего восемнадцать лет и он, защитник, обратил на себя внимание основной команды. Надеюсь, его высокие перспективы не станут хуже из-за такой тяжёлой травмы? Желаю молодому человеку успешно справиться с трудностями, которые обычно возникают при лечении и восстановлении после подобных травм!!! Молодость победит.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:59
Очень неожиданно. Никто не ожидал в моменте, что такая серьёзная травма. Здоровья Джованни. Большая потеря для команды, притом что Гомес страшно пожарил весь матч. От него тоже не ожидал такого регресса
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:51
хуже не придумаешь - на Джованни были больше надежды, перспективный молодой ЦЗ, предполагалось наигрывать его с ВВД.....Здоровья!!!

теперь красным либо зимой снова попытаться подписать Гехи, либо рассчитывать на Гомеса, Эндо, Уильямса...и молиться, чтобы были здоровы ВВД и Конате..
