Молодой талант «Ливерпуля» выбыл до конца сезона

вчера, 18:40

Защитник «Ливерпуля» порвал крестообразные связки и может выбыть из строя примерно на девять месяцев.

Во вторник 18-летний защитник получил травму во время победы «красных» над «Саутгемптоном» (2:1) в Кубке Лиги.

Леони успел неплохо себя зарекомендовать в «Ливерпуле», а потому эксперты полагают, что его потеря будет значительным ударом по команде.