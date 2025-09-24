Молодой талант «Ливерпуля» выбыл до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Джованни Леони порвал крестообразные связки и может выбыть из строя примерно на девять месяцев.
Во вторник 18-летний защитник получил травму во время победы «красных» над «Саутгемптоном» (2:1) в Кубке Лиги.
Леони успел неплохо себя зарекомендовать в «Ливерпуле», а потому эксперты полагают, что его потеря будет значительным ударом по команде.
теперь красным либо зимой снова попытаться подписать Гехи, либо рассчитывать на Гомеса, Эндо, Уильямса...и молиться, чтобы были здоровы ВВД и Конате..
Пусть выздоравливает... и меняет род деятельности.
