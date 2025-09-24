Хавбек «Барселоны» Гави пропустит 4-5 месяцев

«Барселона» надолго потеряла центрального хавбека Гави.
Игрок перенес операцию на колене, и на полное восстановление ему потребуется 4-5 месяцев.
Отмечается, что Гави провели артроскопию для восстановления внутреннего мениска.
до сих пор помню, когда в первые разы наблюдал за ним удивлялся, почему ему так много прощают судьи.
На тихоходе де Йонге далеко не уедешь.
Теперь Флику надо Фермина тренить, - в пару к Педри.
Лопес парень способный, толк должен быть.
