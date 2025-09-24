  • Поиск
Хавбек «Барселоны» Гави пропустит 4-5 месяцев

вчера, 14:46

«Барселона» надолго потеряла центрального хавбека Гави.

Игрок перенес операцию на колене, и на полное восстановление ему потребуется 4-5 месяцев.

Отмечается, что Гави провели артроскопию для восстановления внутреннего мениска.

Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Не завидую ему
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:32
Здоровья Гави!
112910415
112910415
вчера в 20:09
Беда, беда...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:42
Мне кажется сейчас Барселону ожидает игровой спад, в том числе из-за кадровых проблем. Да и не может быть всё хорошо слишком долго. Тренер не волшебник, даже если у него такая высокая квалификация, как у Флика. Сине-гранатовым, как мне кажется, на выходные предстоит серьёзное испытание, в гости приезжает Реал Сосьедад – квалифицированная команда, которая на старте чемпионата Испании не показала свой настоящий уровень..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:58, ред.
Отыгрался парень. Хреново.
На тихоходе де Йонге далеко не уедешь.
Теперь Флику надо Фермина тренить, - в пару к Педри.
Лопес парень способный, толк должен быть.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:15
Задолбали уже эти кресты, да мениски.
K_SY116
K_SY116
вчера в 16:15
Печально
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:14
Вот жесть .. опять попал малой
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:13
Гави. Почти год восстановления после крестов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:13
Сожалению, что Барса теряем Гави. Конкуренция и так жёсткая, место непросто будет вернут. Наверно, придется продать его пока есть спрос
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:05
Это не он ли выбывал недавно почти на год? Или Педри? Я их путаю.
Ну в любом случае здоровья парню
shlomo
shlomo
вчера в 15:49
Пусть не спеша восстанавливается.... не дай Бог рецидив и карьера закончилась...
Брулин
Брулин
вчера в 15:30
У Гави стиль игры слишком жесткий для его здоровья.
до сих пор помню, когда в первые разы наблюдал за ним удивлялся, почему ему так много прощают судьи.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:05
Эххх! Жаль паренька... Как бы не получилось как с Фати
