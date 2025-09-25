21-летний воспитанник «Арсенала» скончался после серьезной травмы головы

1758823756

вчера, 21:09

Воспитанник «Арсенала» Билли Вигар скончался в возрасте 21 года, после того как получил серьезную травму головы во время недавнего матча.

Игрок травмировался в субботу в поединке за «Чичестер» против «Уингейт & Финчли». Игра Истмийского премьер-дивизиона была приостановлена на 15-й минуте после того, как нападающий после падения ударился о твердое покрытие поля.

Ему была оказана помощь бригадой скорой помощи, после чего вертолет доставил его в больницу. Затем матч был полностью прекращен, так как клуб подтвердил, что Вигар получил черепно-мозговую травму и был введен в кому.

Сегодня «Чичестер» сообщил о смерти игрока.