Фанаты «Боруссии» бойкотируют выездной матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

1758962240

вчера, 11:37

Ведущие фанатские группировки дортмундской «Боруссии» The Unity и Desperados решили не присутствовать на выездном матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» на стадионе «Паркен» 21 октября из-за необоснованных, по их мнению, требований.

Таким образом, болельщики повторили бойкот, который они также объявляли в 2022 году, когда эти два клуба встречались друг с другом в европейских клубных соревнованиях.

Тогда фаны решили бойкотировать матч из-за того, что все билеты были именными, что влекло за собой необходимость предъявления удостоверения личности.

В заявлении фанатов говорится: