  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2025/2026

Фанаты «Боруссии» бойкотируют выездной матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

вчера, 11:37
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия21.10.2025 в 22:00 Не начался

Ведущие фанатские группировки дортмундской «Боруссии» The Unity и Desperados решили не присутствовать на выездном матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» на стадионе «Паркен» 21 октября из-за необоснованных, по их мнению, требований.

Таким образом, болельщики повторили бойкот, который они также объявляли в 2022 году, когда эти два клуба встречались друг с другом в европейских клубных соревнованиях.

Тогда фаны решили бойкотировать матч из-за того, что все билеты были именными, что влекло за собой необходимость предъявления удостоверения личности.

В заявлении фанатов говорится:

Как и последняя встреча в ноябре 2022 года, этот матч, к сожалению, будет проходить с ограничениями, включающими персонализацию билетов и отклонение от клубной системы распределения билетов на международные выездные матчи. По этой причине нас не будет на матче 21 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с tribalfootball.com
Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды
Вчера, 11:07 Фото
Игроки МЮ поддержали освистанного на «Олд Траффорд» Гарначо
Вчера, 10:56
«Ливерпуль» забанил более 1000 перекупщиков билетов
25 сентября
Фанаты ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»
24 сентября
Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа
24 сентября
Аэропорт Краснодара впервые с 2022 года принял самолет с фанатами клуба РПЛ
22 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:54
Это надо футбол смотреть на стадионе, чтобы понимать
Lewa2708
Lewa2708 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 14:58
дак уже лезут, если так подумать))
BDA81
BDA81
вчера в 14:14
Зато у нас вели фан айди и опять народ проглотил и пошел как стадо баранов на стадионы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:42
Фанаты правы, всех достала цифровая контроль. Но жаль команду, нелегко им будет без поддержки болельщиков
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:42, ред.
Именных билетов боятся лишь те кто затеял что то недоброе...
В безымянной толпе легче нести зло...

Ты любишь команду...
Ты едешь за границу...
Что такого если билет у тебя будет именной ??

Ну стали у нас несколько лет назад в поезда сажать по паспорту....и что ??
Люди перестали ездить ??

В чём проблема показать удостоверение личности на арене?
Фото плохое ??
Agamaga005
Agamaga005 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:12
Если молчать вечно, конечно, скоро и в постель полезут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:44
И правильно делают . А мы только сиськи мнём ! Введи сейчас в Германии ФАН АйДи , они бы уже Бундестаг взяли одним наскоком ! И пол Германии разнесли бы .
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 12:36
ФАНайди и в Европе не любят)))
Зато местные пабы заработают денег.
adekvat
adekvat
вчера в 12:33
Вы еще про фан айди не слышали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:55
О как , малейшее "поползновение" на ограничения - бойкот...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 