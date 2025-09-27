Фанаты «Боруссии» бойкотируют выездной матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Ведущие фанатские группировки дортмундской «Боруссии» The Unity и Desperados решили не присутствовать на выездном матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» на стадионе «Паркен» 21 октября из-за необоснованных, по их мнению, требований.
Таким образом, болельщики повторили бойкот, который они также объявляли в 2022 году, когда эти два клуба встречались друг с другом в европейских клубных соревнованиях.
Тогда фаны решили бойкотировать матч из-за того, что все билеты были именными, что влекло за собой необходимость предъявления удостоверения личности.
В заявлении фанатов говорится:
Как и последняя встреча в ноябре 2022 года, этот матч, к сожалению, будет проходить с ограничениями, включающими персонализацию билетов и отклонение от клубной системы распределения билетов на международные выездные матчи. По этой причине нас не будет на матче 21 октября.
В безымянной толпе легче нести зло...
Ты любишь команду...
Ты едешь за границу...
Что такого если билет у тебя будет именной ??
Ну стали у нас несколько лет назад в поезда сажать по паспорту....и что ??
Люди перестали ездить ??
В чём проблема показать удостоверение личности на арене?
Фото плохое ??
