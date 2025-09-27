Игроки МЮ поддержали освистанного на «Олд Траффорд» Гарначо

1758959810

вчера, 10:56

Игроки «Манчестер Юнайтед» были недовольны тем, что болельщики на «Олд Траффорд» оскорбляли их бывшего партнера по команде во время победы над «Челси» в минувшие выходные.

Гарначо, перешедший из «Юнайтед» в «Челси» на правах аренды, был оставлен менеджером «синих» Энцо Мареской на скамейке запасных. Несмотря на это, на протяжении всей игры его освистывали болельщики, обвиняя в отсутствии лояльности. Но ведущие игроки «Юнайтед» считают, что фанаты на «Олд Траффорд» были слишком суровы к их бывшему партнеру.

Источник рассказал The Sun: «Гарна — очень талантливый парень, но нельзя отрицать, что он мог быть проблемой, пока находился в „Юнайтед“. Несколько более опытных игроков пытались поговорить с ним, и иногда он слушал, иногда нет. При этом многие игроки пожалели его за тот прием, который ему оказали на „Олд Траффорд“. Это не было неожиданностью, но они просто считают, что он молодой парень, которому дали плохие советы окружающие. Многие игроки покидали „Юнайтед“ в худших ситуациях, но ему досталось слишком много критики».