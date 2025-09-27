Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды

1758960479

вчера, 11:07

29-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт не стрижется почти уже год. Он не намерен это делать до тех пор, пока не его любимая команда не выиграет пять матчей подряд.

Он ежедневно выкладывает ролики со своей постоянно растущей шевелюрой и говорит, что не ожидал, что она «станет такой большой, какой стала».

Фрэнк, уроженец Оксфорда, но сейчас живущий в Испании, также сказал: «Я надеюсь, что к концу года, возможно, подстригусь. Идеальным вариантом было бы, чтобы это сделал один из игроков на „Олд Траффорд“».