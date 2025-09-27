  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды

вчера, 11:07

29-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт не стрижется почти уже год. Он не намерен это делать до тех пор, пока не его любимая команда не выиграет пять матчей подряд.

Он ежедневно выкладывает ролики со своей постоянно растущей шевелюрой и говорит, что не ожидал, что она «станет такой большой, какой стала».

Фрэнк, уроженец Оксфорда, но сейчас живущий в Испании, также сказал: «Я надеюсь, что к концу года, возможно, подстригусь. Идеальным вариантом было бы, чтобы это сделал один из игроков на „Олд Траффорд“».

В минувшие выходные МЮ удалось дома победить «Челси». После этого успеха Илетт написал в соцсети: «Большая победа сегодня! Какая сумасшедшая игра получилась в итоге! 1 минус, 4 осталось. Вперед, „Юнайтед“!»

Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды

Подписывайся в ВК
Все новости
Игроки МЮ поддержали освистанного на «Олд Траффорд» Гарначо
Вчера, 10:56
«Ливерпуль» забанил более 1000 перекупщиков билетов
25 сентября
Фанаты ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»
24 сентября
Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа
24 сентября
Аэропорт Краснодара впервые с 2022 года принял самолет с фанатами клуба РПЛ
22 сентября
КДК РФС рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
19 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ec3e2f5qbdas (раскрыть)
вчера в 21:05
Недавно в метро ему наваляли лещей. Не все это поддерживают
stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 15:58
Доброго Здоровья, lazzioll!
Да что там в гвардейцы, накрутить букли и в Палату Лордов там ему и парик не нужен будет.))
ec3e2f5qbdas
ec3e2f5qbdas
вчера в 14:06
Ну что, попал парень, интересно что с него будет
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:35
а не выиграет МЮ - то он может пойти в королевские гвардейцы, которые с метровой шапкой на голове ходят в красных мундирах.. только без шапки
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Новый Феллайни))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 