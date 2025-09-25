«Ливерпуль» забанил более 1000 перекупщиков билетов

1758822430

вчера, 20:47

«Ливерпуль» продолжает бороться с перекупщиками билетов: на этой неделе мерсисайдцы массово забанили множество пользователей.

Как сообщают BBC и The Athletic, «Ливерпуль» выдал 1114 пожизненных запретов болельщикам и закрыл 45 000 фальшивых аккаунтов в рамках своей последней акции по борьбе с перепродажей билетов, которая является незаконной в Великобритании.

Запреты были установлены после обнаружения массовых манипуляций с программным обеспечением, от которых пострадали тысячи людей, пытающихся купить билеты в гигантских очередях каждую неделю.

BBC сообщает, что следователи, нанятые «Ливерпулем», также закрыли 162 группы в социальных сетях и что 1114 пожизненных запретов представляют собой огромное увеличение по сравнению с 75 запретами, наложенными за кампанию 2023/24.