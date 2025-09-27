«Челси» дома проиграл «Брайтону»

1758989123

вчера, 19:05

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Фернандес (24'). За гостей забивали Уэлбек (77'), Де Куйпер (90+2') и снова Уэлбек (90+10').

По итогам встречи у обеих команд по 8 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 4 октября, соперником будет «Ливерпуль». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Вулверхэмптон»).