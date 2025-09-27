«Челси» дома проиграл «Брайтону»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился Фернандес (24'). За гостей забивали Уэлбек (77'), Де Куйпер (90+2') и снова Уэлбек (90+10').
По итогам встречи у обеих команд по 8 очков.
В следующем матче «Челси» сыграет 4 октября, соперником будет «Ливерпуль». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Вулверхэмптон»).
И да, Мудреска снова своими гениальными заменами ослабил игру😁
На игру ЦЗ без слез не глянуть…а хотя посмотреть кто у нас играет там, все понятно…надо еще вингеров купить значит для скамейки 😁
До конца дописывай! .... > ПСЖ > МС ))
Еще даа удаления судья простил синим!
Как так можно играть?
Мареску нужно менять. В этом сезоне ничего не светит синим.
Брайтон додавил и еще добавил. С чем и поздравляю!
