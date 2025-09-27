  • Поиск
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» дома проиграл «Брайтону»

вчера, 19:05
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился Фернандес (24'). За гостей забивали Уэлбек (77'), Де Куйпер (90+2') и снова Уэлбек (90+10').

По итогам встречи у обеих команд по 8 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 4 октября, соперником будет «Ливерпуль». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Вулверхэмптон»).

вчера в 22:54
Однако здравствуйте ..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:36
После очередного удаления команда просто посыпалась ведя 1:0
И да, Мудреска снова своими гениальными заменами ослабил игру😁
На игру ЦЗ без слез не глянуть…а хотя посмотреть кто у нас играет там, все понятно…надо еще вингеров купить значит для скамейки 😁
Foxes
Foxes
вчера в 22:13
Чайки хороши
Nenash
Nenash
вчера в 20:46
🤔..
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:19
Короче Брайтон>ПСЖ>МС>МЮ..
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:07
Челси, по-моему сейчас не до футбола – они, скорее всего, празднуют рекордные барыши от продажи игроков. Гости два гола забили в добавленные минуты. Сегодня явно не день фаворитов... В АПЛ несколько, как считают многие, сюрпризов, не совсем логичные результаты в Испании. Я думаю, Италия тоже попытается внести свою лепту. Повод удивиться ещё будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:38
"Короче Брайтон>ПСЖ"

До конца дописывай! .... > ПСЖ > МС ))
azkan
azkan
вчера в 19:13
Позорная игра! Вернее позорно нет игры после стольких многообещающих трансферов!
Еще даа удаления судья простил синим!
Как так можно играть?
Мареску нужно менять. В этом сезоне ничего не светит синим.
Брайтон додавил и еще добавил. С чем и поздравляю!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:09
Короче Брайтон>ПСЖ
Гость
