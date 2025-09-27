  • Поиск
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

вчера, 19:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Бернли». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Нуньеш (61') и Холанд (90', 90+3'). Также два автогола провел Эстев (12', 65'). За гостей забил Энтони (38').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 10 очков, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 5 октября, соперником будет «Брентфорд». «Бернли» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Астон Вилла»).

h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:16
Эстев лучший!
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:59
если честно до 70 минуты было как непохоже что Сити побеждает. а с учетом того что в эти выходные влетают все - Ливерпуль, МЮ, Челси, Монако, Реал то казалось и Сити чтоб не выделяться сольют. но смогли переломить все же на классе. хотя я был бы и не удивлен ничьей. в Англии бывают такие туры вот с такими результатами когда проигрывают все от кого не ждали))
Nenash
Nenash
вчера в 19:41
Пеп доволен. Эстев нет.. 🤭
Capral
Capral
вчера в 19:14
Рад за Гварда и болельщиков команды!!!!!!!
Увольнение Гварда отменяется!!!
С победой МС!!! Пора, пора, ребята выходить на прежний высочайший уровень!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:08
Дубль из автоголов, хорош чертяга))))
