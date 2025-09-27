«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

1758988819

вчера, 19:00

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Бернли». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Нуньеш (61') и Холанд (90', 90+3'). Также два автогола провел Эстев (12', 65'). За гостей забил Энтони (38').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 10 очков, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 5 октября, соперником будет «Брентфорд». «Бернли» проведет следующий матч 5 октября (соперник — «Астон Вилла»).