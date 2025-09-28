Чемпион Саудовской Аравии уволил Блана с поста тренера после 4-го тура

1759033211

вчера, 07:20

Руководство футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии приняло решение уволить главного тренера француза . Об этом сообщила пресс-служба команды.

Блан возглавил команду в июле 2024 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии.

Блану 59 лет, ранее он работал во французских клубах «Бордо», «Пари Сен-Жермен» и «Лион», в катарском «Эр-Райяне» и возглавлял сборную Франции. С «Бордо» Блан выигрывал чемпионат (2009) и Суперкубок Франции (2008, 2009), а также становился обладателем Кубка лиги (2009). С ПСЖ он трижды выиграл чемпионат Франции (2014, 2015, 2016), дважды — кубок (2015, 2016), трижды — суперкубок страны (2013, 2014, 2015).

В период игровой карьеры Блан выступал за французские «Монпелье», «Ним», «Сент-Этьен», «Осер» и «Марсель», итальянские «Наполи» и «Интер», испанскую «Барселону» и английский «Манчестер Юнайтед». С «Осером» Блан выиграл чемпионат Франции (1996), с «Барселоной» — Кубок (1997) и Суперкубок Испании (1996), а также Кубок обладателей кубков УЕФА (1997). В составе «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии в 2003 году. В составе сборной Франции Блан стал победителем чемпионата мира (1998) и чемпионата Европы (2000).

По итогам четырех туров «Аль-Иттихад» занимает 3-е место в турнирной таблице с 9 очками. В последнем матче национального первенства команда проиграла на своем поле «Аль-Насру» (0:2), за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее «Аль-Иттихад» с поражения стартовал на общем этапе азиатской Лиги чемпионов.