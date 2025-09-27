Владельцы «Тоттенхэма» закрыли уволенному Леви доступ на базу клуба

В этом месяце владельцы «Тоттенхэма» грубо обошлись с бывшим председателем совета директоров Дэниелом Леви.
Леви был уволен без предупреждения после 25 лет работы на посту председателя.
Решение было принято семьей Льюис, которая является основными акционерами компании ENIC, владеющей контрольным пакетом акций «Тоттенхэма».
По данным The Athletic, несмотря на то, что Леви долгое время занимал свой пост, ему не позволили в последний раз попасть на тренировочную базу «шпор», чтобы забрать свое имущество.
Жена Леви Трейси также работала в клубе и была уволена в то же время. По причине запрета на посещение тренировочной площадки Дэниелу и Трейси отправили их имущество с помощью микроавтобуса.
Леви остается миноритарным акционером клуба.
Предположу, имело место внутреннее мошенничество, которое способствовало тайному обогащению семьи Леви. Владельцы решили всё урегулировать тихо и без истерик, поэтому и избавились от виновных такими быстрыми темпами с последующим запретом на любое посещение клуба.
Ибо хороший босс тот у которого не воруют.....
А не тот который строго наказывает за воровство...
Могли бы обойтись без публичности
И проступок здесь явно значительный, ведь еврей еврея просто так не уберёт, да ещё таким жёстким способом.
