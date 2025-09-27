Владельцы «Тоттенхэма» закрыли уволенному Леви доступ на базу клуба

1758959485

вчера, 10:51

В этом месяце владельцы «Тоттенхэма» грубо обошлись с бывшим председателем совета директоров .

Леви был уволен без предупреждения после 25 лет работы на посту председателя.

Решение было принято семьей Льюис, которая является основными акционерами компании ENIC, владеющей контрольным пакетом акций «Тоттенхэма».

По данным The Athletic, несмотря на то, что Леви долгое время занимал свой пост, ему не позволили в последний раз попасть на тренировочную базу «шпор», чтобы забрать свое имущество.

Жена Леви Трейси также работала в клубе и была уволена в то же время. По причине запрета на посещение тренировочной площадки Дэниелу и Трейси отправили их имущество с помощью микроавтобуса.

Леви остается миноритарным акционером клуба.