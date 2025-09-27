  • Поиск
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Владельцы «Тоттенхэма» закрыли уволенному Леви доступ на базу клуба

вчера, 10:51

В этом месяце владельцы «Тоттенхэма» грубо обошлись с бывшим председателем совета директоров Дэниелом Леви.

Леви был уволен без предупреждения после 25 лет работы на посту председателя.

Решение было принято семьей Льюис, которая является основными акционерами компании ENIC, владеющей контрольным пакетом акций «Тоттенхэма».

По данным The Athletic, несмотря на то, что Леви долгое время занимал свой пост, ему не позволили в последний раз попасть на тренировочную базу «шпор», чтобы забрать свое имущество.

Жена Леви Трейси также работала в клубе и была уволена в то же время. По причине запрета на посещение тренировочной площадки Дэниелу и Трейси отправили их имущество с помощью микроавтобуса.

Леви остается миноритарным акционером клуба.

galem72
galem72 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:03
Так вроде всё максимально непублично! Вся неофициальная информация исходит только от обычных таблоидов. А искусство мошенничества уж точно не стоит недооценивать — одна из самых труднодоказуемых статей правонарушений. Так что от этого любой хороший или нехороший босс никак не застрахован. В любом случае, исход будет решать семья Льюисов, которая всяко лучше нас знает, как им поступить в этой ситуации, чтобы клуб не почувствовал ничего, в т.ч. не пострадал его имидж. Там ведь не идиоты или полотёры по объявлению набраны.
И проступок здесь явно значительный, ведь еврей еврея просто так не уберёт, да ещё таким жёстким способом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Что бы там не натворила чета Леви ...это прежде всего имиджевый удар по самим Льюисам...
Ибо хороший босс тот у которого не воруют.....
А не тот который строго наказывает за воровство...
Могли бы обойтись без публичности
galem72
galem72
вчера в 11:32
Остаётся только догадываться, что же всё-таки натворила семья Леви в клубе семьи Льюиса, потому что просто так жёстко не прощаются с ветераном-управленцем, да ещё и миноритарием этой организации.
Предположу, имело место внутреннее мошенничество, которое способствовало тайному обогащению семьи Леви. Владельцы решили всё урегулировать тихо и без истерик, поэтому и избавились от виновных такими быстрыми темпами с последующим запретом на любое посещение клуба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:03
Остров невезения.....дикари ...пещерный век....
Даже расстаться по нормальному не умеют....
