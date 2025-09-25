  • Поиск
Галлиани покинул «Монцу»

вчера, 21:01

Легендарный итальянский менеджер Адриано Галлиани объявил о своем уходе из «Монцы».

Главный исполнительный директор клуба решил уйти в поисках новых вызовов, среди которых может быть возвращение в «Милан».

Бывший вице-президент «россонери» объяснил: «Сложный выбор. Я сделал его, чтобы полностью посвятить себя другим видам деятельности, которыми я занимаюсь, а также чтобы дать новому владельцу и руководству полную свободу для выражения своего видения и реализации своих проектов. Мы вернули „Монцу“ в Серию А: историческая веха, достигнутая впервые под управлением Fininvest. Мы тем самым исполнили мечту президента Сильвио Берлускони».

Известно, что 80 процентов контрольного пакета акций «Монцы» теперь принадлежат компании Beckett Layne Ventures. Fininvest сохраняет 20 процентов, но и они, как ожидается, будут проданы к лету 2026 года.

Компания Сильвио Берлускони, который скончался в 2023 году, купила «Монцу» в 2019-м. «Монца» сумела пробиться в Серию А в 2022 году и провела там три сезона, прежде чем вылететь по итогам кампании 2024/25.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:26
Ему уже за восемьдесят... Не поздновато ли для новых вызовов?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:22
А ведь он действительно легендарный...
BDA81
BDA81
вчера в 21:12
Наверное самая сильная связка в мире была Берлускони с Галлиани. И наверное больше таких не будет.
