Поттер уволен из «Вест Хэма»

вчера, 13:14

Английский «Вест Хэм» уволил главного тренера Грэма Поттера.

Наставник отправлен в отставку после провального начала текущего сезона. За 5 туров лондонцы набрали лишь 3 очка и идут на 19-м месте.

Поттер работал в «Вест Хэме» с января текущего года и привел команду к 14-му месту в минувшем сезоне.

Vilar
Vilar
вчера в 20:19
Если уже определились на кого менять, то может быть, и стоит его уволить.
А если нет замены, то поторопились, хотя это вряд ли.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:19
Поттер, Хаг, Аморим... - отработанный материал.
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:15
календарь просто попался не ахти. проиграли то по итогу 3 5 6 7 местам и выиграли у крепкого Фореста. но проигрывали конечно разгромно почти всем кроме Кристала.
protest58us
protest58us
вчера в 14:29
Акцио Поттер!
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:23
Приветствую Вас!Не знаю как Вас по имени! Лично я уже определился в группу!Надеюсь народу наберется! Играть тут конечно интереснее чем в группах с клонами! Все в равных условиях! Думаю победителю можно было и приз типа Випа присваивать! Успехов Вам! Попробуйте на большие кф под конец ставить! Мож попрет!
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 14:21
В этот раз мальчик не выжил...
BDA81
BDA81 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:20
Нуну Сантуш
BDA81
BDA81
вчера в 14:20, ред.
О, Нуну Сантуш будет . Удачи.
Вещий
Вещий
вчера в 14:19
Поттер да не тот... посмотрим кого найдут...
Шуня771
Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:17
Спасибо за дружеские пожелания!

За КП спасибо, но я учавствую не со спортивной целью, это всё в прошлом...
Здесь задача выполнена, мне интересно было "с первых уст" узнать игру в "ничейном" диапазоне для других целей, на примере ставок Саркиса (А.S.А.)!
В подтверждении вышесказанного говорят и мои крайне несерьёзные некоторые поставленные ставки и не поставленные с Кэфами которые решали полностью здесь борьбу (если у ресурса остается след попыток поставить в виде горящей желтой точки с кэфом. 34 и 7.5 они подтвердят)

Как давно беседовали с Натальей Николаевной?
На каком ресурсе? Или при личной встрече?

Короче, спасибо друг)
BDA81
BDA81
вчера в 14:02
А теперь кто будет рулить?! Опять какого-нибудь автобусника поставят.
drug01
drug01 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 13:53
Привет Шуня он же Олег!Блоссия мне рассказывала про Вас.Будь внимателен твои соперники копят очки и пойдут в бой в последние дни! Желаю удачи,а я сам уже сдался не пошла игра.Будет жаль если в следующем месяце закроют группу!
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:53
Не получилось у Потера
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Не задалось у него в стане молотков!
Capral
Capral
вчера в 13:45
Жаль Поттера. Мне его две игры против Дортмунда очень понравились, именно по содержанию и по тренерской мысли. Ну чтож, пожелаю ему найти себя в другой команде! Уверен- всё у него получится! Удачи!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:36
ни в Челси, ни в ВХ у Грэма не получилось...
хорошую команду он сделал в Брайтоне, может надо было не уходить от чаек..
s5ajs7anen3d
s5ajs7anen3d
вчера в 13:18
Надо спасать молотобойцев, команда с историей
