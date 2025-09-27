Поттер уволен из «Вест Хэма»

1758968071

вчера, 13:14

Английский «Вест Хэм» уволил главного тренера .

Наставник отправлен в отставку после провального начала текущего сезона. За 5 туров лондонцы набрали лишь 3 очка и идут на 19-м месте.

Поттер работал в «Вест Хэме» с января текущего года и привел команду к 14-му месту в минувшем сезоне.