«Челси» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

01 октября 2025, 00:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Бенфика». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Ричард Риос в собственные ворота на 18-й минуте.

По итогам встречи «Челси» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 22 октября, соперником будет «Аякс». «Бенфика» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

VeniaminS
VeniaminS
01 октября в 17:41
Челси с победой ,тяжеловато пока играют.
azkan
azkan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
01 октября в 11:48
Гарначо тоже не далеко ушел к сожалению
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 октября в 10:22, ред.
Саша Гарначо делает результат в ЛЧ..., а Аморим, вместе с дурачком Мбеумо, сидит в за*нице. Хрестоматийно и неотвратимо.
shlomo
shlomo
01 октября в 07:18
Решил по итогу автогол Риоса судьбу встречи. Бенфика, конечно, слегка преобразилась после перерыва, начала целостнее и ярче действовать в атаке, но усилий команды Моуринью оказалось недостаточно даже для ничьи.
112910415
112910415
01 октября в 05:29
Челси не готов пока
sv_1969
sv_1969
01 октября в 05:25
Удивила Малое количество голов в матче
Alex_67
Alex_67
01 октября в 01:09
Челси слишком много внимания уделяет коммерческому направлению деятельности клуба. Синие, по-моему, излишне увлеклись продажей игроков с высокой добавленной стоимостью. Скорее всего, хозяева подсчитали доходы и поразились количеству нулей в графе "Итого", совсем забыв о футболе. Абрамович никогда не забывал о спортивных результатах и о болельщиках. Его ещё не раз вспомнят добрым словом. Правда сейчас поливают грязью, говорят, что все трофеи заработаны нечестно. Если это так, почему не заберёте их?
azkan
azkan
01 октября в 00:09, ред.
С победой конечно Челси! С горем пополам набрали три очка!
Но вот как Мареска хочет дальше играть с этим молодым сбродом?
Где дисциплина?! Фернандес на ровном месте желтую схватил. Думал что именно он удалиться. Но вышел Педро и первым касанием желтую схватил. А в конце все таки удалился! Пошел на стык зная что у него желтая.
Ну не можете вы играть в меньшинстве! Так аккуратнее играть же можно!
По игре Гарначо хоть и сделал гол, но очень плох. Гиттенс ноль в завершении.
Тайрик вообще исчез из игры с самого начала.
Во втором вообще они попали в створ хоть раз? Я что то не припомню.
Набрали очки и ладно. Более менее в середине будут.
Бенфика только перешла в руки Маура. Но стадион показал, что его любят и ценят.
Может в Португалии снова заблестит его гений. Удачи ему!
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 00:05
Вернулся Моур на Стэмфорд Бридж и отгреб))
С победой пенсов
