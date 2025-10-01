«Челси» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Бенфика». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Ричард Риос в собственные ворота на 18-й минуте.
По итогам встречи «Челси» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Челси» сыграет 22 октября, соперником будет «Аякс». «Бенфика» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
Но вот как Мареска хочет дальше играть с этим молодым сбродом?
Где дисциплина?! Фернандес на ровном месте желтую схватил. Думал что именно он удалиться. Но вышел Педро и первым касанием желтую схватил. А в конце все таки удалился! Пошел на стык зная что у него желтая.
Ну не можете вы играть в меньшинстве! Так аккуратнее играть же можно!
По игре Гарначо хоть и сделал гол, но очень плох. Гиттенс ноль в завершении.
Тайрик вообще исчез из игры с самого начала.
Во втором вообще они попали в створ хоть раз? Я что то не припомню.
Набрали очки и ладно. Более менее в середине будут.
Бенфика только перешла в руки Маура. Но стадион показал, что его любят и ценят.
Может в Португалии снова заблестит его гений. Удачи ему!
С победой пенсов
