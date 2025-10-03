«Арсенал» подписал ирландского таланта из «Шемрок Роверс»

Английский «Арсенал» согласовал сделку с ирландским «Шемрок Роверс» по приобретению талантливого хавбека Виктора Ожианвуны.
В заявлении клуба говорится:
Мы достигли соглашения о том, что Виктор Ожианвуна перейдет к нам из клуба Премьер-дивизиона Ирландской лиги «Шемрок Роверс» в январе 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.
16-летний футболист останется в Ирландии до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Он выступает за «Шемрок Роверс» с шести лет и уже сыграл 16 матчей за основную команду, включая игры в Лиге конференций УЕФА.