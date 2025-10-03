  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» подписал ирландского таланта из «Шемрок Роверс»

вчера, 23:22

Английский «Арсенал» согласовал сделку с ирландским «Шемрок Роверс» по приобретению талантливого хавбека Виктора Ожианвуны.

В заявлении клуба говорится:

Мы достигли соглашения о том, что Виктор Ожианвуна перейдет к нам из клуба Премьер-дивизиона Ирландской лиги «Шемрок Роверс» в январе 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.

16-летний футболист останется в Ирландии до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Он выступает за «Шемрок Роверс» с шести лет и уже сыграл 16 матчей за основную команду, включая игры в Лиге конференций УЕФА.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бывший игрок МЮ согласовал новый контракт с помощью ChatGPT
Вчера, 22:29
Давид Луис объяснил, почему решил перейти в «Пафос»
Вчера, 11:32
«Вест Хэм» заключил контракт с экс-вратарем «Манчестер Юнайтед»
27 сентября
Мата сменил клуб в чемпионате Австралии
16 сентября
Экс-форвард МЮ Марсьяль подписал контракт с мексиканским клубом
13 сентября
Бывший футболист «Краснодара» Онугха продолжит карьеру в Турции
12 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:33
На 18летие Витя получит шикарный подарок в виде контракта с "Пушкарями" - особенно этот "подарок" должен обрадовать комментаторов ведущих репортажи с матчей АПЛ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 