«Арсенал» подписал ирландского таланта из «Шемрок Роверс»

вчера, 23:22

Английский «Арсенал» согласовал сделку с ирландским «Шемрок Роверс» по приобретению талантливого хавбека .

В заявлении клуба говорится:

Мы достигли соглашения о том, что Виктор Ожианвуна перейдет к нам из клуба Премьер-дивизиона Ирландской лиги «Шемрок Роверс» в январе 2027 года, когда ему исполнится 18 лет.