Бывший футболист «Краснодара» Онугха продолжит карьеру в Турции

1757681920

вчера, 15:58

Датский футбольный клуб «Копенгаген» договорился о переходе в турецкий «Кайсериспор» нападающего . Об этом сообщила пресс-служба «Копенгагена».

Онугхе 29 лет, в текущем сезоне чемпионата Дании нападающий появился на поле один раз, не отметившись результативными действиями. В составе «Копенгагена» Онугха стал чемпионом Дании в 2025 году.