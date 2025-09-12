  • Поиск
Бывший футболист «Краснодара» Онугха продолжит карьеру в Турции

вчера, 15:58

Датский футбольный клуб «Копенгаген» договорился о переходе в турецкий «Кайсериспор» нападающего Германа Онугхи. Об этом сообщила пресс-служба «Копенгагена».

Онугхе 29 лет, в текущем сезоне чемпионата Дании нападающий появился на поле один раз, не отметившись результативными действиями. В составе «Копенгагена» Онугха стал чемпионом Дании в 2025 году.

В Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), помимо «Краснодара», игрок выступал за «Тамбов» и «Крылья Советов». Всего за карьеру у Онугхи 233 матча, в которых он забил 74 гола и отдал 12 голевых передач.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:31
Турция стоит на отшибе, к ее футболу мало интереса. А внутренний спрос на футбол очень большой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:18
Гера соскучился по игре в этом году выходил на поле лишь раз - в Турции будет "рвать и метать"...)
