Датский футбольный клуб «Копенгаген» договорился о переходе в турецкий «Кайсериспор» нападающего Германа Онугхи. Об этом сообщила пресс-служба «Копенгагена».
Онугхе 29 лет, в текущем сезоне чемпионата Дании нападающий появился на поле один раз, не отметившись результативными действиями. В составе «Копенгагена» Онугха стал чемпионом Дании в 2025 году.
В Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), помимо «Краснодара», игрок выступал за «Тамбов» и «Крылья Советов». Всего за карьеру у Онугхи 233 матча, в которых он забил 74 гола и отдал 12 голевых передач.