  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАвстралия. А-Лига 2024/2025

Мата сменил клуб в чемпионате Австралии

вчера, 11:35

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Хуан Мануэль Мата сменил клуб в чемпионате Австралии.

После года, проведенного в команде «Вестерн Сидней Уондерерс», Мата переходит в клуб «Мельбурн Виктори».

В прошлом сезоне 37-летний Мата забил один гол и отдал три результативные передачи в 23 матчах.

Он сказал: "Я очень рад приехать в Мельбурн и стать частью одного из самых уважаемых клубов лиги, играть перед фантастическими болельщиками. Я полон желания помочь этой команде завоевать титулы и работать с клубом в рамках долгосрочного плана по укреплению футбола в стране».

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-форвард МЮ Марсьяль подписал контракт с мексиканским клубом
13 сентября
Бывший футболист «Краснодара» Онугха продолжит карьеру в Турции
12 сентября
ОфициальноЭкс-защитник «Ростова» Калинин продолжит карьеру в Греции
12 сентября
ОфициальноГолкипер МЮ Онана отправился в аренду в «Трабзонспор»
12 сентября
ОфициальноСбежавший с переговоров Очоа заключил контракт с кипрским АЕЛом
12 сентября
ОфициальноСын Роналдиньо подписал контракт с молодежной командой «Халла»
11 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
Хуан на "закате" своей карьеры, решил провести небольшое "турне" по австралийскому побережью...)
4we5p47g4erj
4we5p47g4erj
вчера в 11:40
Мата всё никак не наиграется, уже пора завязывать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 