Мата сменил клуб в чемпионате Австралии

1758011721

вчера, 11:35

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сменил клуб в чемпионате Австралии.

После года, проведенного в команде «Вестерн Сидней Уондерерс», Мата переходит в клуб «Мельбурн Виктори».

В прошлом сезоне 37-летний Мата забил один гол и отдал три результативные передачи в 23 матчах.

Он сказал: "Я очень рад приехать в Мельбурн и стать частью одного из самых уважаемых клубов лиги, играть перед фантастическими болельщиками. Я полон желания помочь этой команде завоевать титулы и работать с клубом в рамках долгосрочного плана по укреплению футбола в стране».