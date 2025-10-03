  • Поиск
Бывший игрок МЮ согласовал новый контракт с помощью ChatGPT

вчера, 22:29

Бывшая звезда академии «Манчестер Юнайтед» Деметри Митчелл признался, что обратился к услугам искусственного интеллекта для обсуждения контракта с клубом «Лейтон Ориент».

28-летний игрок подписал контракт с этой командой летом и отметил, что ChatGPT помог ему обеспечить более выгодные условия сделки.

Митчелл сказал:

«Ориент» прислали мне предложение, и тогда я начал использовать ChatGPT, спрашивая его, как договориться о сделке и что в ней написать. На сегодняшний день ChatGPT был моим лучшим агентом. Агентское вознаграждение составляет 5%. Стоимость ChatGPT составляет 15 фунтов стерлингов в месяц.

shur
shur
вчера в 22:57, ред.
..."Бывшая звезда академии «Манчестер Юнайтед» Сергей Пиняев признался, что обратился к услугам искусственного интеллекта для обсуждения контракта с клубом "Локомотив" Москва ... и подписал
контракт! (Шутка на ночь)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:54, ред.
Посмотрим как эти советы сыграю в долгосрочной перспективе, ИИ штука противоречивая - сначала умные вещи говорит, а через неделю такие же умные, но полностью противоположенные. А самое прикольное в ИИ что он если что скажет извините и всё, и на него даже в суд не подашь и даже леща не пропишешь. Никакой ответственности.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
Хорошо хоть посоветовал что написать , а не что нить другое)))))))
