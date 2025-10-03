Бывший игрок МЮ согласовал новый контракт с помощью ChatGPT

Бывшая звезда академии «Манчестер Юнайтед» Деметри Митчелл признался, что обратился к услугам искусственного интеллекта для обсуждения контракта с клубом «Лейтон Ориент».
28-летний игрок подписал контракт с этой командой летом и отметил, что ChatGPT помог ему обеспечить более выгодные условия сделки.
Митчелл сказал:
«Ориент» прислали мне предложение, и тогда я начал использовать ChatGPT, спрашивая его, как договориться о сделке и что в ней написать. На сегодняшний день ChatGPT был моим лучшим агентом. Агентское вознаграждение составляет 5%. Стоимость ChatGPT составляет 15 фунтов стерлингов в месяц.
