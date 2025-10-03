  • Поиск
Давид Луис объяснил, почему решил перейти в «Пафос»

вчера, 11:32

Бразильский защитник Давид Луис рассказал, почему принял предложение кипрского футбольного клуба «Пафос».

Луис в августе подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/27.

«Я всегда был счастлив и любил играть в Европе. Я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. Когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь. Во главе „Пафоса“ честные люди, люди с амбициями. Они хотят развивать команду, развивать проект, и я рад помогать им в этом», — сказал Луис.

Кипрский «Пафос» в текущем сезоне дебютировал в основном этапе Лиги чемпионов. Владельцем клуба является россиянин Сергей Ломакин.

Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
"Во главе „Пафоса“ честные люди, люди с амбициями" - И с определенной долей полоса, хотел добавить Давид, но воздержался...)))
Drosmo
Drosmo
вчера в 13:22
Все правильно, если уже идти в слабый клуб, то лучше в тот, который хотя бы звучит пафосно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:01
А почему Давид Луис должен был отказать клубу, который базируется на Кипре. Все клубы там давно научились играть футбол и имеют в своих составах квалифицированных футболистов, так что 38-летний бразилец не чувствует себя ущемлённым. Тем более и с деньгами в Пафосе всё в порядке. Лично я только сейчас с интересом узнал, что собственник клуба россиянин, а Давид Луис ещё играет и у него всё хорошо. Кстати, Пафос лидирует в чемпионате страны.
