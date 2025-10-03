Давид Луис объяснил, почему решил перейти в «Пафос»

Бразильский защитник Давид Луис рассказал, почему принял предложение кипрского футбольного клуба «Пафос».
Луис в августе подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/27.
«Я всегда был счастлив и любил играть в Европе. Я давно знаю этот клуб, знаю владельцев. Когда появилась такая возможность, приехал сюда и очень рад быть здесь. Во главе „Пафоса“ честные люди, люди с амбициями. Они хотят развивать команду, развивать проект, и я рад помогать им в этом», — сказал Луис.
Кипрский «Пафос» в текущем сезоне дебютировал в основном этапе Лиги чемпионов. Владельцем клуба является россиянин Сергей Ломакин.