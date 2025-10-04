Глушаков затруднился назвать фаворита матча между ЦСКА и «Спартаком»

1759575516

вчера, 13:58

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между ЦСКА и «Спартаком» является загадкой в плане результата. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков.

Матч пройдет 5 октября на « ВЭБ -Арене» и начнется в 16:30 мск. Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти. Без него красно-белые одержали три победы.

«Мне кажется, что должна получиться интересная игра. Обе команды в принципе нормально выступают, понятно, что „Спартак“ в гостях, где-то преимущество у ЦСКА в плане болельщиков, — сказал Глушаков. — А так, матч-загадка в плане результата, ничего не понятно, если честно. Еще и Деяна Станковича нет на скамейке, как видите, „Спартаку“ прет, посмотрим, как будет. Что касается противостояний, то интересно посмотреть, как Матвей Кисляк из ЦСКА сыграет против Эсекьэля Барко».