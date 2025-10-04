  • Поиск
Глушаков затруднился назвать фаворита матча между ЦСКА и «Спартаком»

вчера, 13:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» является загадкой в плане результата. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков.

Матч пройдет 5 октября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 16:30 мск. Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович был отстранен от соревнований на месяц, он уже пропустил три матча из пяти. Без него красно-белые одержали три победы.

«Мне кажется, что должна получиться интересная игра. Обе команды в принципе нормально выступают, понятно, что „Спартак“ в гостях, где-то преимущество у ЦСКА в плане болельщиков, — сказал Глушаков. — А так, матч-загадка в плане результата, ничего не понятно, если честно. Еще и Деяна Станковича нет на скамейке, как видите, „Спартаку“ прет, посмотрим, как будет. Что касается противостояний, то интересно посмотреть, как Матвей Кисляк из ЦСКА сыграет против Эсекьэля Барко».

ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» с 18 очками идет пятым.

STVA 1
STVA 1
вчера в 15:37
Дениска прям с полос не сходит
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:17
Моя мама холодильник выиграла, а школьный друг тоже угадал пять номеров из шести. Но это исключение из правила.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:12
Смотря с каким государством. Мой Батя, в 1972г., выиграл 3тыс., рублей, угадав пять цифр.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:10
Назвать фаворита действительно трудно, скорее невозможно.
cska1948
cska1948
вчера в 15:08
Предсказывать результат в дерби - это как с государством играть в лотерею.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:47
"Матч-загадка в плане результата" - Нашли у кого спрашивать - у Дениса сейчас голова другим "забита" - ведь скоро бенефис...)
lotsman
lotsman
вчера в 14:30
На своём поле Армейцы должны выиграть. В крайнем случае будет ничья.
