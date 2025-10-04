Гассама считает, что «Балтика» может стать чемпионом

Калининградский футбольный клуб «Балтика» может стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник команды Натан Гассама.
«Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого», — сказал Гассама.
«Балтика» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах. В следующей игре калининградский клуб примет махачкалинское «Динамо» 5 октября.
Или Балтике впору переводчика менять , слова Талалаева видно до иностранцев доходят не в том формате. (А уж , что , что а мозги Андрюха игрокам вправлять умеет)...
