Гассама считает, что «Балтика» может стать чемпионом

вчера, 15:26

Калининградский футбольный клуб «Балтика» может стать победителем Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник команды .

«Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого», — сказал Гассама.