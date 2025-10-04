  • Поиск
Гассама считает, что «Балтика» может стать чемпионом

вчера, 15:26

Калининградский футбольный клуб «Балтика» может стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник команды Натан Гассама.

«Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого», — сказал Гассама.

«Балтика» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах. В следующей игре калининградский клуб примет махачкалинское «Динамо» 5 октября.

Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Гассама, недавнее обидное поражение сразу отбросило балтийцев в середину таблицы. Ещё не дай Бог пару проигрышей и уже замаячит внизу "опасная зона" переходных . Ведь остальные клубы тоже "не дремлют" и пытаются улучшить своё положение . Вроде хфранцуз и должен сам понимать) , прежде чем языком "тренькать".
Или Балтике впору переводчика менять , слова Талалаева видно до иностранцев доходят не в том формате. (А уж , что , что а мозги Андрюха игрокам вправлять умеет)...
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:50
Возьмите у Натана мочу на запрещенные вещества....))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:48
Вот это совершенно лишнее — такие слова могут только навредить. Не говори Гоп, пока не перепрыгнешь!!! Поговорки идут от народа, а он у нас суеверный. Кстати, футболисты тоже люди суеверные, но этот ничего не боится, видимо... Сейчас повыскакивают недоброжелатели Балтики и Талалаева и начнут трепать. А ведь Гассама хотел как лучше?
