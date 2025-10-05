Сакич признал, что ЦСКА переиграл «Спартак» в начале матча РПЛ

1759680511

05 октября 2025, 19:08

Футболисты ЦСКА заслуженно переиграли «Спартак» в начале матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение журналистам высказал тренер «Спартака» .

«Спартак» проиграл со счетом 2:3. К 21-й минуте армейцы вели со счетом 3:1.

«Очень тяжелое поражение. Первые 15-20 минут на поле была только одна команда — ЦСКА . Соперник нас прессинговал, и это обернулось тремя перехватами, которые привели к голам и пенальти. ЦСКА вошел в игру намного лучше, и, когда в таких ситуациях это отражается на качестве, команде тяжело. Мы понимали, готовились, что они будут забивать за счет контратак, но у нас ничего не получилось», — сказал Сакич.

Он также рассказал, почему «Спартак» играл в три центральных защитника. «Мы вышли так с первых минут, потому что исходили от игры соперника. Их вингер располагался ближе к центру», — отметил тренер.