Сакич признал, что ЦСКА переиграл «Спартак» в начале матча РПЛ

05 октября 2025, 19:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты ЦСКА заслуженно переиграли «Спартак» в начале матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал тренер «Спартака» Ненад Сакич.

«Спартак» проиграл со счетом 2:3. К 21-й минуте армейцы вели со счетом 3:1.

«Очень тяжелое поражение. Первые 15-20 минут на поле была только одна команда — ЦСКА. Соперник нас прессинговал, и это обернулось тремя перехватами, которые привели к голам и пенальти. ЦСКА вошел в игру намного лучше, и, когда в таких ситуациях это отражается на качестве, команде тяжело. Мы понимали, готовились, что они будут забивать за счет контратак, но у нас ничего не получилось», — сказал Сакич.

Он также рассказал, почему «Спартак» играл в три центральных защитника. «Мы вышли так с первых минут, потому что исходили от игры соперника. Их вингер располагался ближе к центру», — отметил тренер.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Спартак» 18 октября примет «Ростов».

ak3jp85dbes4
ak3jp85dbes4 ответ Варвар7 (раскрыть)
05 октября в 20:49
После трёх мячей вначале, трудно этого не признать
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 20:00
Стоило ожидать такого начала и быть готовым к этому.
Но за неудачным началом, последовала неудачная, мягко говоря, игра Умярова и Барко, и вот замени их в перерыве и тогда можно было бы понять реакцию на неудачное начало, но когда этих обрезальщиков оставили на поле, то эту ошибку я считаю более значимой, чем не удачное начало. Все беды шли от этих двух игроков, если говорить только про нас
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
05 октября в 19:41
...говорю же не было второго тайма, бардак полнейший,без умной игры,логики,мышления...!!! Кто кого,кому что,только не футбол! Тени - толкай, бей по живому,не щади близкого,как пойдёт,большое БАРДЕЛЬЕРО!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
05 октября в 19:38
...лишь быстро Спа попал в нокдаун!!! А мог и быть в нокауте, если бы
не рука Обликова вначале голевой атаки,четвертый не засчитан!
lotsman
lotsman
05 октября в 19:34, ред.
Два абсолютно разных тайма. Первый тайм выиграли Армейцы, второй выиграл Спартак.
Варвар7
Варвар7
05 октября в 19:20
Ещё бы он не признал очевидное.
