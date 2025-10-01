Поражение не омрачило праздника: как «Кайрат» провел 1-й домашний матч ЛЧ

1759271608

01 октября 2025, 01:33

Казахстанский «Кайрат» во вторник провел первый домашний матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу, проиграв испанскому «Реалу» со счетом 0:5. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

В городе в день матча царил сильный ажиотаж, который был особенно заметен вблизи арены. Дело в том, что в Казахстане очень любят «Реал». Вход на вмещающий 23 тыс. стадион открывался за четыре часа до начала игры — в 17:45, однако уже тогда рядом с ареной собралось очень много людей.

Весь город сходил с ума от приезда звезд мирового масштаба, дошло до того, что в сеть выложили объявление горничной, которая планировала продать постельное и нижнее белье французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Порядка 500 болельщиков собрались за четыре часа до начала матча у отеля «Реала», и почти каждый молодой поклонник футбола пытался пробраться через охранников в сторону футболистов. Когда же долгожданный автобус выехал оттуда, все вокруг кричали только одно: «Мбаппе». Он сидел в первом ряду автобуса вместе с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо.

Стадион оцепили, очень много было болельщиков без билетов. Это затрудняло проход счастливчикам, которые приобрели заветные пропуска. Территория арены заполнилась до отказа. В какой-то момент даже показалось, что оцепление прорвется и болельщики хлынут к стадиону.

Когда счет не важен

Юноши разных возрастов одними из первых пытались протиснуться через забор. Кто-то карабкался на околостадионные помещения, около 30 человек поднялись на здание с лестницей, но быстро спустились, поскольку, видимо, оттуда не было видно поля. Отсутствие билетов не мешало празднику. Рядом с чашей стадиона во время матча находились порядка 5 тыс. человек. В толпе были замечены новобрачные. Как сообщили молодожены, они поженились и отправились к стадиону.

Рядом с ареной была организована небольшая фан-зона с большим экраном, за игрой неотрывно следили около пары тысяч человек. Была и активная поддержка группы в несколько сотен человек, которые приехали не смотреть футбол, а наслаждаться самим праздником. Они пели, танцевали, скандировали кричалки про «Кайрат».

Матч «Кайрат» — «Реал» подарил пришедшим много положительных эмоций, даже счет 5:0 в пользу гостей оказался не столь важен. Гораздо важнее был сам факт участия казахстанского клуба в Лиге чемпионов и противостояния такому сопернику. То, что результат отошел на второй план, показало и поведение болельщиков после матча, которые продолжали петь песни про «Кайрат» и радоваться, гудели проезжающие машины. Так обычно ведут себя поклонники футбола, отмечающие чемпионство.

Похвала от «Реала»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отметил бесценный опыт от игры с «Реалом». "Конечно, нужно понимать, что две команды находятся в разных категориях, это просто нужно принять, — сказал он журналистам. — Моментами неплохо действовали, но наш уровень пока такой. Думаю, что на один гол все-таки мы наиграли. Честно, поблагодарил ребят за игру. Также хочу отметить болельщиков и поддержку, не зря мы привезли «Реал».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался под впечатлением от атмосферы на матче с «Кайратом». "Могу сказать точно — «Кайрат» заслужил право выступать в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей, которые находятся здесь. Во время матча была невероятная атмосфера. Желаю удачи «Кайрату», — сказал Алонсо.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Кайрат» проведет 21 октября. Команда примет еще одного новичка Лиги чемпионов — кипрский «Пафос».