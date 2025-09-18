  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Врач «Динамо» рассказал о травме Бителло в матче со «Спартаком»

18 сентября 2025, 13:33

Бразильскому полузащитнику московского «Динамо» Бителло наложили швы на голову в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Об этом в кулуарах конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

Матч завершился со счетом 2:2, Бителло забил два мяча в составе бело-голубых. В первом тайме Бителло столкнулся головой с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

«Бителло во время матча со „Спартаком“ пришлось накладывать швы, потому что было рассечение около 5,5 см. Без швов не было возможности продолжить матч. Была сбоку рана, кровоточила, не дала бы в полной мере играть нормально. Он продолжил игру, к ближайшему матчу будет готов», — сказал Родионов.

В следующем матче в 9-м туре РПЛ «Динамо» сыграет 21 сентября в гостях против «Оренбурга».

Подписывайся в ВК
Все новости
Хавбек московского «Динамо» Макаров пропустит около трех недель
18 сентября
Хавбек махачкалинского «Динамо» Мубарик пропустит три недели
14 сентября
В «Динамо» допустили, что Гладышев долго не сможет помочь команде
14 сентября
Тюкавин рассказал, что не боится рецидива травмы
13 сентября
Тренер «Броук Бойз» Кузнецов заболел перед матчем Кубка России с «Сатурном»
13 сентября
Раков пропустит три недели из-за травмы
10 сентября
 
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
18 сентября в 15:10
Лучший в Динамо, его лидер.
Парень мужественный.Молодец!
Capral
Capral
18 сентября в 14:17, ред.
Ну Слава БОГУ!!!!!!! Еще не хватало и его потерять.
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 14:02
Ну и хорошо! Здоровья ему! Важный игрок для Динамо!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 