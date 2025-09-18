Врач «Динамо» рассказал о травме Бителло в матче со «Спартаком»

1758191635

Бразильскому полузащитнику московского «Динамо» наложили швы на голову в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Спартака». Об этом в кулуарах конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

Матч завершился со счетом 2:2, Бителло забил два мяча в составе бело-голубых. В первом тайме Бителло столкнулся головой с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

«Бителло во время матча со „Спартаком“ пришлось накладывать швы, потому что было рассечение около 5,5 см. Без швов не было возможности продолжить матч. Была сбоку рана, кровоточила, не дала бы в полной мере играть нормально. Он продолжил игру, к ближайшему матчу будет готов», — сказал Родионов.