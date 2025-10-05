Пять мячей и травма Акинфеева: ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

1759694882

05 октября 2025, 23:08

Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. Самым ярким событием стала победа ЦСКА над «Спартаком» в московском дерби со счетом 3:2 в присутствии 29 207 зрителей на « ВЭБ -Арене».

Встреча почти завершилась к 18-й минуте, за это время ЦСКА забил три мяча, отличились Кирилл Глебов (5), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). «Спартак» впервые с 1947 года пропустил три мяча за 18 минут, тогда это случилось в матче с «Торпедо» (2:6). На 21-й минуте футболисты гостей смогли отыграть один мяч — это сделал самый дорогой новичок красно-белых португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. Тренер «Спартака» Ненад Сакич после игры отметил, что в первые 20 минут на поле были только футболисты ЦСКА . «Очень тяжелое поражение, — сказал он журналистам. — Соперник нас прессинговал, и это обернулось тремя перехватами, которые привели к голам и пенальти. ЦСКА вошел в игру намного лучше».

ЦСКА еще успел забить в первом тайме, однако гол Кругового был отменен из-за игры рукой Облякова. Во втором тайме «Спартак» встрепенулся, на 57-й минуте мяч забил Ливай Гарсия. В этом же эпизоде травму получил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, вместо него на поле вышел Владислав Тороп. Как сообщил журналистам врач ЦСКА Эдуард Безуглов, Акинфеев подвернул голеностоп, он предположил, что все будет хорошо. Сам Акинфеев тоже сообщил в своем Telegram-канале, что травма является несерьезной. В концовке матча «Спартак» был очень близок к голу, владея небольшим преимуществом. Это расстроило главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили „Спартаку“, — сказал Челестини журналистам. — У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым. Проблема в том, что „Спартак“ не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его».

В конце матча футболисты ЦСКА стали тянуть время ради победы, видимо, ощущая преимущество «Спартака». Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что матч прошел зрелищно, но концовка не получилась из-за симуляций и задержек времени. «Концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени — это подпортило впечатление, — сказал он. — Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче „Динамо“ — „Локомотив“ играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть».

ЦСКА благодаря победе вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ , в активе армейцев 24 очка. «Спартак» с 18 очками располагается на шестой позиции. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября в гостях встретится с московским «Локомотивом», «Спартак» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».

Уход Слишковича из «Оренбурга»

В первом матче дня «Оренбург» дома уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Ростовчане, набрав 13 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ , оренбуржцы с 7 очками располагаются на 14-й позиции. После матча стало известно, что Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга». В этом сезоне команда под его руководством одержала только одну победу в РПЛ , но при этом выиграла три матча кубка страны.

Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. В прошлом сезоне оренбуржцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ , но из-за дисквалификации московского «Торпедо» клуб остался в высшем дивизионе чемпионата России. В следующем туре «Оренбург» 18 октября на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Ростов» в гостях встретится со «Спартаком».

Также в воскресенье «Сочи» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ , команда на своем поле оказалась сильнее «Пари Нижний Новгород» (2:1). В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48).

Для «Пари НН» это поражение стало пятым подряд во всех турнирах. Главный тренер команды Алексей Шпилевский считает, что не должен уходить в отставку. «Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать, — ответил Шпилевский на вопрос, как он относится к комментариям о том, что команде нужно менять главного тренера. — Поэтому пусть говорят, пусть пишут — процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время».

«Сочи» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ . Пока сочинцы с 5 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ . «Пари НН» с 6 очками располагается на предпоследней позиции. В следующем туре «Сочи» 19 октября дома сыграет с петербургским «Зенитом», нижегородская команда днем ранее на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном».

В другом матче дня калининградская «Балтика» дома победила махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Брайан Хиль (41, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1). Калининградцы с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ , махачкалинцы с 10 баллами располагаются на 12-й позиции. В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде встретится с казанским «Рубином», «Динамо» днем ранее на своем поле сыграет с «Краснодаром».

О других матчах тура

Программа 11-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Акроном» (1:1), «Рубин» дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:0), «Ахмат» в гостях уступил «Краснодару» (0:2), московское «Динамо» на своем поле проиграло «Локомотиву» (3:5).

После этого тура пройдет пауза на игры сборных. Российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).