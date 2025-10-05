  • Поиск
Пять мячей и травма Акинфеева: ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

05 октября 2025, 23:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. Самым ярким событием стала победа ЦСКА над «Спартаком» в московском дерби со счетом 3:2 в присутствии 29 207 зрителей на «ВЭБ-Арене».

Встреча почти завершилась к 18-й минуте, за это время ЦСКА забил три мяча, отличились Кирилл Глебов (5), Иван Обляков (12, с пенальти) и Данил Круговой (18). «Спартак» впервые с 1947 года пропустил три мяча за 18 минут, тогда это случилось в матче с «Торпедо» (2:6). На 21-й минуте футболисты гостей смогли отыграть один мяч — это сделал самый дорогой новичок красно-белых португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. Тренер «Спартака» Ненад Сакич после игры отметил, что в первые 20 минут на поле были только футболисты ЦСКА. «Очень тяжелое поражение, — сказал он журналистам. — Соперник нас прессинговал, и это обернулось тремя перехватами, которые привели к голам и пенальти. ЦСКА вошел в игру намного лучше».

ЦСКА еще успел забить в первом тайме, однако гол Кругового был отменен из-за игры рукой Облякова. Во втором тайме «Спартак» встрепенулся, на 57-й минуте мяч забил Ливай Гарсия. В этом же эпизоде травму получил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, вместо него на поле вышел Владислав Тороп. Как сообщил журналистам врач ЦСКА Эдуард Безуглов, Акинфеев подвернул голеностоп, он предположил, что все будет хорошо. Сам Акинфеев тоже сообщил в своем Telegram-канале, что травма является несерьезной. В концовке матча «Спартак» был очень близок к голу, владея небольшим преимуществом. Это расстроило главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили „Спартаку“, — сказал Челестини журналистам. — У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым. Проблема в том, что „Спартак“ не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его».

В конце матча футболисты ЦСКА стали тянуть время ради победы, видимо, ощущая преимущество «Спартака». Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что матч прошел зрелищно, но концовка не получилась из-за симуляций и задержек времени. «Концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени — это подпортило впечатление, — сказал он. — Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче „Динамо“ — „Локомотив“ играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть».

ЦСКА благодаря победе вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, в активе армейцев 24 очка. «Спартак» с 18 очками располагается на шестой позиции. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября в гостях встретится с московским «Локомотивом», «Спартак» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».

Уход Слишковича из «Оренбурга»

В первом матче дня «Оренбург» дома уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов. Ростовчане, набрав 13 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, оренбуржцы с 7 очками располагаются на 14-й позиции. После матча стало известно, что Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга». В этом сезоне команда под его руководством одержала только одну победу в РПЛ, но при этом выиграла три матча кубка страны.

Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. В прошлом сезоне оренбуржцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, но из-за дисквалификации московского «Торпедо» клуб остался в высшем дивизионе чемпионата России. В следующем туре «Оренбург» 18 октября на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Ростов» в гостях встретится со «Спартаком».

Также в воскресенье «Сочи» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ, команда на своем поле оказалась сильнее «Пари Нижний Новгород» (2:1). В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (35-я минута) и Игнасио Сааведра (55). У проигравших отличился Хуан Боселли (48).

Для «Пари НН» это поражение стало пятым подряд во всех турнирах. Главный тренер команды Алексей Шпилевский считает, что не должен уходить в отставку. «Если все читать и всех слушать, то можно сразу же жизнь самоубийством заканчивать, — ответил Шпилевский на вопрос, как он относится к комментариям о том, что команде нужно менять главного тренера. — Поэтому пусть говорят, пусть пишут — процесс виден на поле. И кто разумно оценивает ситуацию и видит, те понимают, что на все надо время».

«Сочи» одержал первую победу в этом сезоне РПЛ. Пока сочинцы с 5 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 6 очками располагается на предпоследней позиции. В следующем туре «Сочи» 19 октября дома сыграет с петербургским «Зенитом», нижегородская команда днем ранее на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном».

В другом матче дня калининградская «Балтика» дома победила махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Брайан Хиль (41, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1). Калининградцы с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, махачкалинцы с 10 баллами располагаются на 12-й позиции. В следующем туре «Балтика» 19 октября на выезде встретится с казанским «Рубином», «Динамо» днем ранее на своем поле сыграет с «Краснодаром».

О других матчах тура

Программа 11-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Акроном» (1:1), «Рубин» дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:0), «Ахмат» в гостях уступил «Краснодару» (0:2), московское «Динамо» на своем поле проиграло «Локомотиву» (3:5).

После этого тура пройдет пауза на игры сборных. Российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).

Муравьед
Муравьед ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Успокойтесь уже. Спартак проиграл дерби за 18 минут от начала матча. По своей вине, а не из за судей. Пропустив сразу 3 гола, а потом ещё и четвертый. И это видели все. И судьи на ВАР отменили забитый четвертый гол. Но Спартак его пропустил. И это факт. А сам Спартак смог забить только 2 гола. Так что счёт на табло 3:2 не в пользу Спартака.
Futurista
Futurista ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 14:56
4?)...а чего не 5?)...ещё один сказочник...
Муравьед
Муравьед ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:57
Претензии должны быть к своим игрокам и тренерскому штабу, а не переводить стрелки на судей. Зря КБ не замечают как отвратительно их команда начала дерби. Пропустив в первом тайме 4 гола.
blitz
blitz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:52
Сочувствую. Мне по жизни бабушки с бородой и усами не встречались)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 12:19
Ты забыл сказать про три жёлтые карточки Джунку, из которых он получил только одну. Ты забыл симуляцию Солари в штрафной за которую жёлтую не дали. Ты забыл про нарушении на Облякове после которого у него была рука и гол отменили. Не надо ныть. Тренироваться больше надо. И Станковича не аыпускать
Futurista
Futurista ответ blitz (раскрыть)
вчера в 11:51, ред.
Бывают бабушки и с бородой и с усами)...так что если вы решили вспоминать поговорки - вспоминайте их точнее...или не вспоминайте вовсе)...
blitz
blitz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
На этот случай есть прекрасная поговорка. Если бы у бабушки была борода, то она была бы дедушкой.)
Futurista
Futurista ответ blitz (раскрыть)
вчера в 10:36
Мое личное диванное мнение: Если бы в ворота ЦСКА такой "жидко оправданный" пеналь поставили в самом начале игры, кони подняли бы жуткий вой)...
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:03
Мы ЦСКА! Мы Победили!

Москва 🔴 🔵
blitz
blitz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:01
Ну это твое лично диванное мнение, а вот что сказал профессиональный арбитр ,
Экс арбитр Егоров: "Эпизод между Жедсоном и Аллерандро выглядит чисто футбольным лишь на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении это фол, и довольно очевидный. Аллерандро выигрывает позицию, Жедсон опаздывает и цепляет его ногу. Контакт есть и, судя по всему, у бригады VAR был ракурс из-за ворот, где чётко видно: нарушение происходит именно на линии штрафной. То есть по всем признакам — пенальти оправдан."
Red blu
Red blu ответ ABir (раскрыть)
вчера в 09:57
Левый пенальти пробивал Спартак в Кубке России в матче с Нижним Новгородом
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:02
Мне фраза "тренер Спартака Ненад Сакич" понравилась чуть больше чем слышать фамилию Станкович второй сезон к ряду. Оговорочка по Фрейду в таких случаях говорят. И сказал то он вещь разумную, вот только это очевидно было всем и без него, а вот почему это происходит ещё не всем понятно и этому вопросу я бу удалил особое внимание. Ну если бы желал Спартаку побед, а не получить неустойку
Niagara
Niagara
вчера в 07:08
победу милан упустил, два момента леау
112910415
112910415
вчера в 05:19
никто не скажет, что мало было зрелища ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 04:36
Тур прошел под знаком дерби, а о Ростове и Балтике забыли - они выиграли.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 02:47
Вполне себе ожидаемая победа коней с разницей в один мяч.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 00:19
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 00:16
    Ваня, ты прав. Сегодня была явная симуляция спартаковцев в штрафной. Посмотрели вар на предмет пенальти, ничего не обнаружили. Явная симуляция. Но не наказали Спартака. Только не надо путать симуляцию самого нарушения ,если его не было и симуляцию тяжести последствий. Типичная картина, игрок касается рукой плеча соперника, который падает на газон, корчится в мукой, закрыв лицо двумя руками. За такие вещи тоже надо наказывать. Иначе наш футбол превращается в театр мимики и жеста
    ABir
    ABir
    вчера в 00:09
    Очередные три косяка в обороне, и игра была сделана. Раньше оборона Спартака тоже косячила в дебюте, но обычно это было 1, ну максимум 2 раза, а тут три за 18 минут. Трудно повторимое достижение. Во втором тайме вроде и играли не плохо, но 3 мяча в таких встречах отыграть - сродни подвигу. А тут еще и левый пенальти, надо было этого ожидать ЦСКА без них не выигрывает.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 00:04
    Хорошая игра !Игорю здоровья!
    stanichnik
    stanichnik
    05 октября в 23:49
    Колосков прав, концовку матча ЦСКА-Спартак смазали задержки хозяев поля и симуляция некоторых игроков обеих команд. Уже неоднократно отмечал, что такое поведение не красит футболистов и, что это должно пресекаться судьями самыми строгими мерами. Почему за картинные падения в штрафной арбитры предъявляют жёлтые карточки, а за хватание за лицо и голову, когда и близко небыло касания, рефери закрывают глаза, на лицо чистейшая симуляция, которая должна расцениваться, как неспортивное поведение футболистов. Возможно по этой причине и задержек времени станет меньше.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Звонкий пони
    Звонкий пони
    05 октября в 23:37
    вот всё у ЦСКА хорошо.
    НО
    нападающего как не было,так и нет( возьмите из молодёжи пацана,кто больше всех забил - точно хуже не будет. алеррандро этот...ума не приложу,как ему удалось стать лучшим бомбардиром в Бразилии. либо нам кого то левого подсунули
    Futurista
    Futurista
    05 октября в 23:33
    "Четыре мяча, левый пенальти, травма Акинфеева и баскетболист Обляков")...
    Варвар7
    Варвар7
    05 октября в 23:32
    Насыщенный тур - нечего как раз перерыв подоспел - все успеют отдохнуть...)))
    Гость
