Дзюба без гола, скандал в Краснодаре, два ярких дерби: итоги тура РПЛ

вчера, 12:00

Матчи 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) подарили болельщикам много ярких и грустных событий.

Трагедия Дзюбы

В первом матче тура тольяттинский «Акрон» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1. Для хозяев этот результат можно было бы считать успешным, но в конце матча у команды была возможность вырвать победу. Арбитр Сергей Цыганок после подсказки системы видеоассистента рефери ( VAR ) назначил пенальти в ворота петербургской команды. К мячу подошел четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» 37-летний Артем Дзюба, но не смог реализовать 11-метровый. После его удара мяч попал в перекладину, после чего улетел за лицевую линию.

Сам Дзюба никак не стал комментировать эпизод. Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поддержал футболиста, отметив в том числе его «правильную» речь для игроков перед матчем. В этом сезоне Дзюба забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах. «Акрон» с 8 очками идет 13-м. Теперь серия тольяттинской команды без побед во всех турнирах насчитывает 10 матчей.

Скандал после матча «Краснодар» — «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» уступил на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. Это поражение стало для «Ахмата» первым в РПЛ после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Однако игра и результат остались на втором плане, всех заинтересовал конфликт между сенегальским защитником грозненцев Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

На следующий день после игры в «Ахмате» потребовали наказать Сперцяна за расистские оскорбления. В клубе со слов Ндонга отметили, что тот получил оскорбления на расовой почве от Сперцяна. Позднее в РПЛ сообщили, что юрисдикционные органы Российского футбольного союза ( РФС ) рассмотрят инцидент с возможными расистскими оскорблениями со стороны Сперцяна. Сам армянский футболист назвал обвинения в расизме в свой адрес неприемлемыми, опубликовав обращение в Telegram-канале. Согласно дисциплинарному регламенту РФС , если вина Сперцяна подтвердится, он может получить дисквалификацию до 10 игр.

Травма Акинфеева и дерби «Динамо» — «Локомотив»

ЦСКА разобрался с московским «Спартаком» в центральном дерби 11-го тура РПЛ со счетом 3:2. Главной проблемой для армейцев стала травма вратаря и капитана Игоря Акинфеева, его заменили во втором тайме на Владислава Торопа. Поначалу показалось, что травма может быть серьезной с учетом его двух порванных «крестов». Однако после игры врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что вратарь подвернул голеностоп, сам голкипер назвал повреждение несерьезным. Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль». Победа позволила ЦСКА с 24 очками вернутся на первую строчку в таблице РПЛ .

Другое московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом» оказалось не менее зрелищным. Команды забили восемь мячей, а победу одержали железнодорожники (5:3). «Локомотив» остается единственной командой без поражений в этом сезоне РПЛ . Железнодорожники с 23 очками идут вторыми в таблице.

Отставка в «Оренбурге»

«Оренбург» проиграл «Ростову» со счетом 0:1. После игры главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович покинул свой пост. Команда идет 14-й в таблице с одной победой в этом сезоне. Слишкович работал в «Оренбурге» с октября 2024 года. По итогам сезона оренбуржцы стали 15-ми, но из-за дисквалификации «Торпедо» остались в высшем дивизионе чемпионата России.