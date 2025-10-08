  • Поиск
Аморим получил слова поддержки от совладельца «Манчестер Юнайтед»

08 октября 2025, 21:37

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф дал понять, что продолжает верить в главного тренера Рубена Аморима, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне.

«У него был не самый лучший сезон. За три года Рубен должен продемонстрировать, что он отличный тренер. Вот что я думаю», — сказал Рэтклифф.

«Иногда я не понимаю прессу. Они хотят мгновенного успеха. Они думают, что это работает, как выключатель света. Знаете, вы щелкаете выключателем, и завтра все будет в порядке. Вы не можете управлять таким клубом, как „Манчестер Юнайтед“, полагаясь на реакцию какого-то журналиста, который пишет об этом каждую неделю», — добавил он.

Когда Рэтклиффа спросили, что произойдет, если Глейзеры, которые являются мажоритарными владельцами клуба, прикажут ему уволить Аморима, он ответил: «Этого не произойдет. Мы местные, а они — с другой стороны пруда. Это долгий путь, чтобы успешно управлять таким большим и сложным футбольным клубом, как „Манчестер Юнайтед“. Мы твердо стоим на ногах. У них плохая репутация... но они действительно хорошие люди, и они действительно увлечены клубом».

112910415
112910415
вчера в 06:11
ура, вот она -
главная победа Аморима !
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:08
Остальные совладельцы молчат - видно слишком заняты...)
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
08 октября в 23:44
Да, МЮ вытащит только именитый, топ тренер. Все эти аморимы и хаги это как все эти антони, хёйлунды, гарначи...толку от них не будет. Нужны проверенные тренеры, проверенные игроки, чтобы вернуться на вершину.
DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
08 октября в 23:38
Только вот Сульшер занимал 2-3 места в АПЛ пусть и без трофеев, а тен Хаг прежде чем загнать клуб брал трофеи кубок лиги, кубок Англии обыграв даже Ман Сити.....по этому и доверии к ним было.....

За какие за слуги доверие к Амориму не понятно, который проиграл, кому Тоттенхэму финал, и держит второй сезон подряд МЮ во второй части таблицы......

Если бы у МЮ было бы адекватное руководство.....то они вместо всяких Сульшеров тен Хагов и Аморимов......мог ли бы позвать себе Анчелотти, Конте или на крайний случай Тухеля........но МЮ этого не надо их полностью устравивает как видим данный сценарий......

PS постоянно то и дело на трибунах показывают Фергюсона, как тот с большим Сэмом Эллардайсом постоянно о чем то шутят, явно их не увлекает игра клуба приходится самим поднимать себе настроение......потому что при по смотре игры от МЮ оно падает.......
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ DXTK (раскрыть)
08 октября в 23:14
Только не Лопатеги)) пусть этот неудачник из Реала дальше рулит катарской командой
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Giallorossi (раскрыть)
08 октября в 23:12
Разве Хави владеет английским языком?)) если да, тогда и Хави годится. По крайне мере у Хави футбол интересней чем у португальца
DXTK
DXTK ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 октября в 23:03
Наверно Лопетеги будет)))))))
DXTK
DXTK
08 октября в 22:58, ред.
Рэтклифф через два года....Я верю что Аморим выиграет чемпионшип, данный трофей очень важен для коллекции МЮ.

Походу этого сезона МЮ при Амориме уже продемонстрировал сверхрезультаты как например победы над Бернли и Сандерленд в борьбе за выживание так что задачу минимума на сезон уже выполнили........подумаешь проиграли Гримсби в кубке лиги, просто МЮ и Аморим слили ненужный трофей....... А Так у МЮ все прекрасно.

Если у Аморима не получится утопить МЮ на этот случай есть Грэм Поттер, который уже снова свободен, о котором ходили слухи при приходе Рэтклифа......

PS Рэтклифф из той породы людей который никогда не признает своих ошибок...... Когда Аморим проиграл финал Тоттенхэму, можно было сразу понять какой он тренер и в каком направлении движется клуб..........
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 22:45
Рэдклифф показывает всем, как безразлично ему мнение окружающих о Манчестер Юнайтед — это мол моя собственность, как хочу, так и управляю... Слова поддержки, высказанные Амориму, просто верх цинизма — прямое издевательство над легендарным клубом и его историей... Болельщики? А есть ли они у МЮ сейчас? Настоящие, видимо, закончились. Нам осталось только наблюдать.
Van Vanovich
Van Vanovich
08 октября в 22:38
Прохиндей Рэтклифф поддержал прохиндея Аморима
shur
shur
08 октября в 22:18
...в публичный фарс превратили всё то что происходит с МЮ...!!!
По одну сторону история,победы,награды,успех и слава МЮ,по
другую новориши,самозванцы,горе бизнесмены и "специалисты",
захватившие власть над Клубом!
Nenash
Nenash
08 октября в 22:17
Трамп : Рэтклифф, у меня тоже осталось три года. Ты должен поладить с Аморимом.. 🤭
Karkaz
Karkaz
08 октября в 22:07
Помню Хаг, Сульшер тоже получали слова поддержки от руководства) И заверяли, что полностью на них рассчитывают.
Giallorossi
Giallorossi ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 октября в 21:48
Хави вроде бы как готов был возглавить Манчестер Юнайтед.
STVA 1
STVA 1
08 октября в 21:43
Похоже хана скоро МЮ придет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 21:39
Надеюсь, что зимой у МЮ будет новый тренер.
Кто то из испанских специалистов
Гость
