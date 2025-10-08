Аморим получил слова поддержки от совладельца «Манчестер Юнайтед»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф дал понять, что продолжает верить в главного тренера Рубена Аморима, несмотря на неудачные результаты в этом сезоне.
«У него был не самый лучший сезон. За три года Рубен должен продемонстрировать, что он отличный тренер. Вот что я думаю», — сказал Рэтклифф.
«Иногда я не понимаю прессу. Они хотят мгновенного успеха. Они думают, что это работает, как выключатель света. Знаете, вы щелкаете выключателем, и завтра все будет в порядке. Вы не можете управлять таким клубом, как „Манчестер Юнайтед“, полагаясь на реакцию какого-то журналиста, который пишет об этом каждую неделю», — добавил он.
Когда Рэтклиффа спросили, что произойдет, если Глейзеры, которые являются мажоритарными владельцами клуба, прикажут ему уволить Аморима, он ответил: «Этого не произойдет. Мы местные, а они — с другой стороны пруда. Это долгий путь, чтобы успешно управлять таким большим и сложным футбольным клубом, как „Манчестер Юнайтед“. Мы твердо стоим на ногах. У них плохая репутация... но они действительно хорошие люди, и они действительно увлечены клубом».
Походу этого сезона МЮ при Амориме уже продемонстрировал сверхрезультаты как например победы над Бернли и Сандерленд в борьбе за выживание так что задачу минимума на сезон уже выполнили........подумаешь проиграли Гримсби в кубке лиги, просто МЮ и Аморим слили ненужный трофей....... А Так у МЮ все прекрасно.
Если у Аморима не получится утопить МЮ на этот случай есть Грэм Поттер, который уже снова свободен, о котором ходили слухи при приходе Рэтклифа......
PS Рэтклифф из той породы людей который никогда не признает своих ошибок...... Когда Аморим проиграл финал Тоттенхэму, можно было сразу понять какой он тренер и в каком направлении движется клуб..........
