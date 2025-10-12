 
 
 
Джеррард отказался вернуться в «Рейнджерс»

12 октября 2025, 11:08

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард отказался от возможности вновь возглавить шотландский «Рейнджерс».

В пятницу англичанин встретился с руководством клуба из Глазго и на следующий день решил выйти из переговоров.

В сезоне 2020/21 Джеррард привел «Рейнджерс» к победе в чемпионате Шотландии. Сейчас клуб ищет нового тренера после отставки Рассела Мартина.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ CCCP1922 (раскрыть)
12 октября в 21:11
Думаю действительно хотел вернуться..... Коль приезжал на переговоры...
Самая лучшая заявка о себе это вопреки нынешней селтиковской гегемонии вернуть корону Рейнджерс.... Но.
Походу кабинетные рейнджеры ему обрисовали печальную картину без трансферов и могучих вложений.... И Джеррард понял что его задумку не поддержат финансово.... И убыл восвояси... Со словами "Ну и сидите тут, жмоты, без Стивена и без титулов"
d22wux36e7zu
d22wux36e7zu
12 октября в 15:56
Зачем вступать туда два раза, есть много других вариантов
t6xhv5kmsss9
t6xhv5kmsss9
12 октября в 13:47
Верю Джерарду, он ещё не пробовал Ливерпуль
Брулин
Брулин
12 октября в 13:44
Действительно, зачем эта работа нужна, если "экспертом" на скае плотят по паре лямов просто за слова пару раз в неделю.
shlomo2
shlomo2
12 октября в 13:14
Ну не просто же так он отказался... что то мы не знаем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 12:28, ред.
назначение Расселла Мартина как теперь понятно, было большой ошибкой.
сейчас Рейнджерс на 8 месте.
а учитывая реалии шотландской премьер лиги, из гонки за титул
Рейнджерс уже выпали.
Стивен Джеррард скорей всего обиделся на боссов клуба.
ведь он хотел возглавит Рейнджерс в летом 2025 г.
как и сын Карло Анчелотти.
а владельцы доверили пост Мартину.
возможно, были впечатлены его работы в Саутгемптоне.
теперь ультрас Рейнджерс в гневе, жаждут крови.
понятно. за что.
за последние 14 лет Селтик выиграл 13 чемпионств,
а Рейнджерс только один, как раз Стив Джеррард принес это чемпионство.
теперь эти клубы сравнялись по чемпионств (стало по 55).
скорей всего Селтик весной выиграет чемпионат, чего еще лет 10-15 нельзя
было представить, и от этого факта у фанатов Рейнджерс началось болезненное переживание несовместимое с психикой)))
b9pj9h3xggs5
b9pj9h3xggs5
12 октября в 12:25
Скорее всего, предложения были несоизмеримыми с желаниями Джеррарда.
Шуня771
Шуня771
12 октября в 11:51
Скажем прямо:
- Результат выдал, а соответствующей зарплаты нет....

В переговоры вошёл значит не против был возглавить команду, но....

Удачи трудяге Джеррарду!
particular
particular ответ CCCP1922 (раскрыть)
12 октября в 11:47
Возможно, предложения встречающих не состыковались с условиями приезжего...
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 11:33
А я не помню, почему Джеррард ушёл из Рейнджерс? Не рано ли Стивен почувствовал себя великим тренером? Зачем ездил в Глазго на встречу с руководством клуба, если не планировал возвращаться? Мне кажется, что Джеррард решил просто напомнить о себе — смотрите мол все, как я отказываю самому Рейнджерс!!!
sv_1969
sv_1969
12 октября в 11:33
Как грится трудно войти водну реку дважды
7c7q37r2j8u7
7c7q37r2j8u7
12 октября в 11:29
Он и в Англии себе что-нибудь подыщет
