Джеррард отказался вернуться в «Рейнджерс»

12 октября 2025, 11:08

Легенда «Ливерпуля» отказался от возможности вновь возглавить шотландский «Рейнджерс».

В пятницу англичанин встретился с руководством клуба из Глазго и на следующий день решил выйти из переговоров.

В сезоне 2020/21 Джеррард привел «Рейнджерс» к победе в чемпионате Шотландии. Сейчас клуб ищет нового тренера после отставки Рассела Мартина.