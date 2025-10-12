Джеррард отказался вернуться в «Рейнджерс»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард отказался от возможности вновь возглавить шотландский «Рейнджерс».
В пятницу англичанин встретился с руководством клуба из Глазго и на следующий день решил выйти из переговоров.
В сезоне 2020/21 Джеррард привел «Рейнджерс» к победе в чемпионате Шотландии. Сейчас клуб ищет нового тренера после отставки Рассела Мартина.
сейчас Рейнджерс на 8 месте.
а учитывая реалии шотландской премьер лиги, из гонки за титул
Рейнджерс уже выпали.
Стивен Джеррард скорей всего обиделся на боссов клуба.
ведь он хотел возглавит Рейнджерс в летом 2025 г.
как и сын Карло Анчелотти.
а владельцы доверили пост Мартину.
возможно, были впечатлены его работы в Саутгемптоне.
теперь ультрас Рейнджерс в гневе, жаждут крови.
понятно. за что.
за последние 14 лет Селтик выиграл 13 чемпионств,
а Рейнджерс только один, как раз Стив Джеррард принес это чемпионство.
теперь эти клубы сравнялись по чемпионств (стало по 55).
скорей всего Селтик весной выиграет чемпионат, чего еще лет 10-15 нельзя
было представить, и от этого факта у фанатов Рейнджерс началось болезненное переживание несовместимое с психикой)))
сейчас Рейнджерс на 8 месте.
а учитывая реалии шотландской премьер лиги, из гонки за титул
Рейнджерс уже выпали.
Стивен Джеррард скорей всего обиделся на боссов клуба.
ведь он хотел возглавит Рейнджерс в летом 2025 г.
как и сын Карло Анчелотти.
а владельцы доверили пост Мартину.
возможно, были впечатлены его работы в Саутгемптоне.
теперь ультрас Рейнджерс в гневе, жаждут крови.
понятно. за что.
за последние 14 лет Селтик выиграл 13 чемпионств,
а Рейнджерс только один, как раз Стив Джеррард принес это чемпионство.
теперь эти клубы сравнялись по чемпионств (стало по 55).
скорей всего Селтик весной выиграет чемпионат, чего еще лет 10-15 нельзя
было представить, и от этого факта у фанатов Рейнджерс началось болезненное переживание несовместимое с психикой)))