Станкович является фаворитом на пост главного тренера сборной Сербии

1760374512

13 октября 2025, 19:55

Главный тренер московского «Спартака» является главным претендентом на аналогичную должность в сборной Сербии. Об этом cообщил портал TPK News.

По информации источника, Станкович опережает в борьбе за назначение на этот пост сербов Милоша Милоевича («Шарджа», ОАЭ ) и Жарко Лазетича («Маккаби», Тель-Авив, Израиль). Отмечается, что возможное прекращение сотрудничества со «Спартаком» может повысить шансы Станковича занять вакантную должность в самое ближайшее время.

12 октября стало известно, что Драган Стойкович принял решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения в домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Албании (0:1).

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА , и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 18 очков по итогам 11 туров. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство «Спартака» приняло решение оставить Станковича в должности наставника команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.

Сборная Сербии располагается на 3-й позиции в турнирной таблице отборочной группы К чемпионата мира 2026 года. На ее счету 7 очков в 5 турах. Напрямую на мировое первенство отберется только победитель группы, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца квалификационного турнира сербам предстоит провести три матча — 14 октября в гостях против команды Молдавии, 13 ноября на выезде со сборной Англии, 16 ноября дома против соперников из Латвии.