 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович является фаворитом на пост главного тренера сборной Сербии

13 октября 2025, 19:55

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является главным претендентом на аналогичную должность в сборной Сербии. Об этом cообщил портал TPK News.

По информации источника, Станкович опережает в борьбе за назначение на этот пост сербов Милоша Милоевича («Шарджа», ОАЭ) и Жарко Лазетича («Маккаби», Тель-Авив, Израиль). Отмечается, что возможное прекращение сотрудничества со «Спартаком» может повысить шансы Станковича занять вакантную должность в самое ближайшее время.

12 октября стало известно, что Драган Стойкович принял решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной Сербии после поражения в домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Албании (0:1).

Станковичу 47 лет, он возглавляет «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 18 очков по итогам 11 туров. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что руководство «Спартака» приняло решение оставить Станковича в должности наставника команды по итогам заседания совета директоров, которое прошло 6 октября.

Сборная Сербии располагается на 3-й позиции в турнирной таблице отборочной группы К чемпионата мира 2026 года. На ее счету 7 очков в 5 турах. Напрямую на мировое первенство отберется только победитель группы, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца квалификационного турнира сербам предстоит провести три матча — 14 октября в гостях против команды Молдавии, 13 ноября на выезде со сборной Англии, 16 ноября дома против соперников из Латвии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зидан подтвердил, что хочет возглавить сборную Франции
12 октября
Джеррард отказался вернуться в «Рейнджерс»
12 октября
Аморим получил слова поддержки от совладельца «Манчестер Юнайтед»
08 октября
СлухиСтало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана
07 октября
Слухи«Монако» может сменить главного тренера
06 октября
СлухиМЮ уволит Аморима в случае поражения от «Сандерленда»
04 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
14 октября в 19:17
Забирайте и поскорее
112910415
112910415
14 октября в 08:39
судьба играет человеком ...
ABir
ABir
14 октября в 01:00
Из Спартака Станкевича хотят убрать, потому что там все плохо, а тренером Сербии хотят назначить, потому что там все плохо. Хотя Сербия еще вполне может занять второе место в группе, да и Спартаку до лидера чемпионата всего 6 очков.
derrik2000
derrik2000
14 октября в 00:24, ред.
А вот уже вечерние новости:

"Известный сербский журналист Милош Милошевич заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАВОРИТОМ на должность наставника сборной Сербии. Об этом он сообщил в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Станкович — фаворит на должность главного тренера сборной Сербии? По моей информации, это не так. Станкович в списке, но фаворитом его нельзя назвать. Однако все быстро меняется. Решение должно быть скоро принято», — сказал Милошевич."


НЕТ УЖ!
ФАВОРИТ ТАК ФАВОРИТ!!! ))
derrik2000
derrik2000
13 октября в 22:02
Только бы не сорвалось...
Не переживу, ведь, если "фаворита" не выберут тренером сербов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 21:54, ред.
Сербам респект....
Не каждый с ущербом для себя спрячет неспокойного.... во имя сохранения репутации .
Сп62
Сп62
13 октября в 21:46
Даёшь сборную Сербии! И не ниже.
lotsman
lotsman
13 октября в 21:45
Если станет главным сбороной Сербии то покинет Спартак. Как же Спартак без него будет?)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 октября в 21:34
Хана Сербам ! Но они и так не " вон чего " . )))
Vilar
Vilar
13 октября в 21:32
Для Станковича очень хороший вариант уйти из Спартака красиво, типа не мог устоять и отказать. Ну, а для Спартака, вообще, всё прекрасно: без скандала, по обоюдному согласию, полюбовно разойтись. Выбор за федерацией футбола Сербии.
Bad Listener
Bad Listener
13 октября в 21:14, ред.
Что то я не верю, они что там ослеплённые рекламными эффектами Лукойла решили полностью проигнорировать профессиональные качества тренера. Этот же гений тренерской мысли поставит сборную Сербии в один ряд с такими мастодонтами европейского футбола как Андорра и Мальта. Но мне как болельщику Спартака лучше пусть топит сборную Сербии чем мою любимую команду. Хотя смена физрука ей тоже вряд ли поможет, а тренера Лукойл вряд ли наймёт когда нибудь
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
13 октября в 21:13
По принципу "Ну - хуже уже не будет"
m6q87xtps3h6
m6q87xtps3h6
13 октября в 21:09
Даже хорошо,если досрочно от него избавимся
ckbj6hbvbj6f
ckbj6hbvbj6f
13 октября в 21:05
Сборная Сербии будет терпеть Истеричку.
Termez Zidan
Termez Zidan
13 октября в 21:03
Пусть едет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 октября в 20:54
Невероятный поворот...на повышение пошел...)
Варвар7
Варвар7
13 октября в 20:39
Стойкович не "выстоял" на посту сборной , зато Станкович как "встанет так встанет"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 