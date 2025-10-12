Зидан подтвердил, что хочет возглавить сборную Франции

1760285162

12 октября 2025, 19:06

Великий французский футболист признался, что однажды планирует вернуться к тренерской деятельности.

Бывший тренер мадридского «Реала» говорит, что со временем вернется на тренерскую скамью.

На спортивном фестивале в Тренто он заявил: «Я обязательно вернусь к тренерской деятельности. Я в „Ювентусе“? Не знаю, почему этого не произошло. Я все еще храню их в своем сердце, потому что они дали мне так много. Сейчас я точно не знаю, что будет дальше, но одна из моих целей — тренировать сборную Франции. Посмотрим».