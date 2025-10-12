 
 
 
Soccer.ru
Зидан подтвердил, что хочет возглавить сборную Франции

12 октября 2025, 19:06

Великий французский футболист Зинедин Зидан признался, что однажды планирует вернуться к тренерской деятельности.

Бывший тренер мадридского «Реала» говорит, что со временем вернется на тренерскую скамью.

На спортивном фестивале в Тренто он заявил: «Я обязательно вернусь к тренерской деятельности. Я в „Ювентусе“? Не знаю, почему этого не произошло. Я все еще храню их в своем сердце, потому что они дали мне так много. Сейчас я точно не знаю, что будет дальше, но одна из моих целей — тренировать сборную Франции. Посмотрим».

Все комментарии
112910415
112910415
13 октября в 07:59
будущего знать не дано ...
shlomo2
shlomo2
12 октября в 20:30
Зидан во главе Франции и Клопп с Германией - будто истории, которые обязательно должны произойти в мире футбола...... (И Мостовой со сборной России.....:)))))
Baggio R.
Baggio R.
12 октября в 19:17
Бордо ему тоже многое дало, но что-то он туда никогда не рвался, тем более в нынешние сложные времена.
Гость
