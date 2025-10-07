  • Поиск
Стало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана

вчера, 10:36

Сборную Казахстана по футболу может возглавить польский тренер Михаил Пробеж. Об этом сообщил журналист Матеуш Борек в эфире YouTube-канала Moc Futbolu.

По информации журналиста, бывший главный тренер сборной Польши достиг соглашения с Казахстанской федерацией футбола о начале сотрудничества. Официальное подтверждение этой информации ожидается в ближайшее время, однако детали контракта пока остаются неизвестными.

В сентябре пост главного тренера сборной Казахстана покинул Али Алиев, который сменил в этой должности россиянина Станислава Черчесова.

Пробежу 53 года, он возглавлял сборную Польши с 2023 по 2025 год. Единственным клубом тренера за пределами Польши был греческий «Арис».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:02
Такая классная команда Казахстан была при Адиеве. Пришел усатый чабан и до основания все развалил. Теперь долго поднимать будут и не факт что поднимут Казахстан
112910415
112910415
вчера в 12:44
шанс на удачу есть всегда !
но часто он такой маааааааленький ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:15
Ух и набегаются казахи с Пробежем, устроит он им пробежку за пробежкой...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:50
Это тот, которого сожрал Левандовский?
shlomo
shlomo
вчера в 11:45
Что-то у них прям беда с тренерами... Или это не с тренерами, а вопросы к руководству ... после Адиева они себя как будто супер сборной считают .... ну а так что, Пробеж, чья карьера в сборной Польши закончилась громким скандалом, где он лишил Левандовски капитанской повязки .... думаю, что тренер ищет новый старт, теперь на пороге нового вызова.... за полтора года у руля сборной он прошел путь от надежды нации до ее главного антигероя.
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 11:15
Зря Казахстан уволил Черчесова. Лучше тренера они не найдут. Уже второго тренера назначают но результата нет. Надо было дать время Черчесову поработать.
