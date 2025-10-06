«Монако» может сменить главного тренера

Руководство «Монако» изучает возможность смены главного тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Австриец Адольф Хюттер может быть отправлен в отставку во время текущего перерыва на матчи сборных.
На данный момент «Монако» занимает 5-е место в чемпионате Франции. Команда набрала 13 очков за 7 игр.
Монако и в Лиге чемпионов хорош.
сейчас, да, команда тяжело играет, не все получается.
но увольнение Хюттера все станет хуже.))
(уже была инфа, что Эдин Терзич может возглавить)..:)))
Ну а так что, будет Хюттер 2...... Монако это больше бизнес проект, чем про футбол и амбиции - практически нет широкой фанатской базы, зрителей даже на игры ЛЧ на местном стадион приходит меньше, чем в некоторых городах Франции на игры Лиги 1 (Париж, Марсель и Лион вообще за скобками). Ростер монегасков ежегодно в каждое трансфертное окно претерпевает изменения. В основе проекта - поиск и раскрутка дарований, затем их перепродажа. Этим летом - Бен Сегир (Байер" млн €), Синго (Галатасарай" млн €), Магасса (Вест Хэм, 17 млн €)... ну где то так я вижу все это.
Небось издевались над ним в детстве.
