  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2025/2026

«Монако» может сменить главного тренера

вчера, 14:10

Руководство «Монако» изучает возможность смены главного тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Австриец Адольф Хюттер может быть отправлен в отставку во время текущего перерыва на матчи сборных.

На данный момент «Монако» занимает 5-е место в чемпионате Франции. Команда набрала 13 очков за 7 игр.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМЮ уволит Аморима в случае поражения от «Сандерленда»
04 октября
Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Фабио Каннаваро
04 октября
Экс-тренер «Милана» Сержиу Консейсау возглавит «Аль-Иттихад»
02 октября
Каннаваро согласился возглавить сборную Узбекистана
02 октября
Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана
30 сентября
Анчелотти заявил о готовности вернуться в «Реал»
15 сентября
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:26
Ади Хюттер вернул Монако в лидеры французской Лиги после беспросветных времен тренеров Анри и Ковача.
Монако и в Лиге чемпионов хорош.
сейчас, да, команда тяжело играет, не все получается.
но увольнение Хюттера все станет хуже.))
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
У Монако с Боруссией какая-то взаимная любовь, туда сюда тренеры переходят
(уже была инфа, что Эдин Терзич может возглавить)..:)))

Ну а так что, будет Хюттер 2...... Монако это больше бизнес проект, чем про футбол и амбиции - практически нет широкой фанатской базы, зрителей даже на игры ЛЧ на местном стадион приходит меньше, чем в некоторых городах Франции на игры Лиги 1 (Париж, Марсель и Лион вообще за скобками). Ростер монегасков ежегодно в каждое трансфертное окно претерпевает изменения. В основе проекта - поиск и раскрутка дарований, затем их перепродажа. Этим летом - Бен Сегир (Байер" млн €), Синго (Галатасарай" млн €), Магасса (Вест Хэм, 17 млн €)... ну где то так я вижу все это.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:23
Если твоя фамилия Хютер, то как по мне, имя Адольф должно быть последним в списке возможных. Но нет блин. Адольф Хютлер....
Небось издевались над ним в детстве.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:22
Может и к лучшему - 5 место не тот результат , который должен устраивать Монако.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 