Арендованный у МЮ Онана «привёз» гол в первом матче за «Трабзонспор»

1757920868

вчера, 10:21

Голкипер , арендованный «Трабзонспором» у «Манчестер Юнайтед», пережил неудачный дебют в турецкой лиге, подарив гол «Фенербахче».

Камерунец совершил несколько сейвов, однако именно вратарская ошибка позволила Юссефу Эн-Несири забить победный гол, что стало для «Трабзона» первым поражением в сезоне.

«Трабзонспор» столкнулся с серьезными трудностями после того, как Окай Йокуслу был удален с поля на 20-й минуте за грубый фол, в результате чего команда осталась вдесятером.

Вратарь сначала отбивал атаки «Фенербахче», но на 45-й минуте он неверно оценил слабый дальний удар своего бывшего товарища по команде Фреда и отбил мяч на Себастьяна Шиманьского.

Камерунский игрок сумел заблокировать удар Шиманьского, но отскок попал к Юссефу Эн-Несири, который спокойно забил мяч в пустые ворота.