  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоТурция. Супер-Лига 2025/2026

Арендованный у МЮ Онана «привёз» гол в первом матче за «Трабзонспор»

вчера, 10:21
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 0Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Голкипер Андре Онана, арендованный «Трабзонспором» у «Манчестер Юнайтед», пережил неудачный дебют в турецкой лиге, подарив гол «Фенербахче».

Камерунец совершил несколько сейвов, однако именно вратарская ошибка позволила Юссефу Эн-Несири забить победный гол, что стало для «Трабзона» первым поражением в сезоне.

«Трабзонспор» столкнулся с серьезными трудностями после того, как Окай Йокуслу был удален с поля на 20-й минуте за грубый фол, в результате чего команда осталась вдесятером.

Вратарь сначала отбивал атаки «Фенербахче», но на 45-й минуте он неверно оценил слабый дальний удар своего бывшего товарища по команде Фреда и отбил мяч на Себастьяна Шиманьского.

Камерунский игрок сумел заблокировать удар Шиманьского, но отскок попал к Юссефу Эн-Несири, который спокойно забил мяч в пустые ворота.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду извинился перед венграми за провокацию партнера по команде
13 сентября Фото
Полузащитник ПСЖ Невеш забил два гола в первом тайме ударами через себя
30 августа
Игрок «Ангушта» забил с центра поля в матче Кубка России
20 августа
Полузащитник «Торпедо» забил прямым ударом с углового в игре Первой лиги
18 августа
Игрок молодёжной команды ЦСКА забил шикарный гол в матче МФЛ
15 августа Видео
Игрок «Шеффилд Юнайтед» забил гол с центра поля в матче Кубка Лиги
14 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Даниил Шапарев
Даниил Шапарев
сегодня в 08:30
Началось-то все с ошибки защитника при выносе. Причём тут Онана? Он сделал все , что мог
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:30
Не было никакого привоза, вначале он отбил дальный хлесткий удар, потом добивание игрока соперника и его отбил Онана, просто неудобно отскочил от корпуса Онаны к Эн Несири и тот забил
112910415
112910415
вчера в 12:12
ничего страшного не произошло, нормально провел матч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:04
Онана новая звезда турецкой Суперлиги))) скучно не будет никого в Турции
happy 50
happy 50
вчера в 11:16
Да,только он стал лучшим в составе своей команды с оценкой 8.4. Так что дебют удался.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 