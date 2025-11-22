Потасовка с участием футболистов «Спартака» и ЦСКА произошла на матче РПЛ

1763824825

сегодня, 18:20

Массовая потасовка между футболистами московских «Спартака» и ЦСКА произошла по ходу второго тайма матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Встреча проходит на домашнем стадионе «Спартака». По итогам инцидента желтые карточки получили защитник ЦСКА и игрок обороны «Спартака» .