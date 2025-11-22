Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Потасовка с участием футболистов «Спартака» и ЦСКА произошла на матче РПЛ

сегодня, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Массовая потасовка между футболистами московских «Спартака» и ЦСКА произошла по ходу второго тайма матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на домашнем стадионе «Спартака». По итогам инцидента желтые карточки получили защитник ЦСКА Мойзес и игрок обороны «Спартака» Кристофер Ву.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВ Москве открыли памятник комментатору Василию Уткину
19 ноября
Повязку капитана сборной России на матч с перуанцами посвятили Ленинграду
12 ноября
«Космос» из Долгопрудного может прекратить существование
10 ноября
Футболисты «Спартака» вернулись в Москву после матча РПЛ с «Краснодаром»
03 ноября
Определились все победители футбольного турнира «Стальная воля»
01 ноября
Сын Романцева подал заявку на регистрацию товарного знака футбольной школы
01 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 20:19
Когда вратарь натыкается на соперника, это не борьба, а его просчёт.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:47, ред.
В какую мою? Я не болельщик коней и написал это в самом начале поста. Это раз.
А второе - у судей ВАРа было аж две причины этот гол отменить. На самом деле.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 19:31
У вас все по "поавилам" в свою сторону...)))))
112910415
112910415
сегодня в 19:16
это футбол,он такой !
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:12, ред.
Скандальный матч выдался. Нейтральное мнение:
Спартак был сильнее.
Армейцам не хватает еще и состава - травмированного заменили слабаком и в концовке не хватило мощного форварда на замену, когда Дивеев не на своем месте два раза загубил очень хорошие моменты.
И тем не менее не факт что без судейского подхода кони не увезли бы очко.
В правилах написано что недопустимо входить в контакт с вратарем в его вратарской. А уж применять руки и толкать его - тем более.
Даже кучерявый реф обронил слово - мужская борьба. По правилам нельзя бороться контактно с кипером во вратарской, ни по мужски ни по женский).
Ну если конечно эти правила не поменяли перед игрой.
Сразу на выпады что мол судьи зажали пенальти мясу - не канает.там по правилам все.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:09
Да ладно, потасовка... Одно название - так, попрыгали друг перед другом, для порядка. Просто обе команды хотели победить, но победа не делится на двоих.. Выиграл тот, кто сильнее.. Сегодня сильнее был Спартак. Всех Красно-белых с заслуженной победой!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:05, ред.
Гайич тупой как валенок в дурдоме. Его команде, видите ли, бригада Карасёва не дала играть...(щас было его вью)
Пусть этот клоун пеняет на Кисляка и Облякова, которые провалили матч... и на защиту, которая элементарно не могла разобрать игроков во вратарской во время корнера Барко.

Что до Карася... Шикарно отсудил матч. Всех стопорил, успокаивал, разговаривал и в меру объяснял всё полевым. Судил бы кто иной, - только драка и была бы в поле.
Сп62
Сп62
сегодня в 19:03
Спартак полностью повязал игроков ЦСКА. В то же время нападающие Спартака получили свободу. Карасёв давал играть при толчках и в ту, и в другую строну. Однако, при такой тяжёлой игре спартаковцы были острей у ворот соперника. Тяжёлая, трудовая победа Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:00
Всех нас Спартаковцев с заслуженной победой в дерби с реваншем против своих всегдашних соперников цска .
Думаю по делу победили...вопросов я думаю у соперников к судьям нет. Вперед Спартак...!
ABir
ABir
сегодня в 18:55
Всех КБ с уверенным реваншем над принципиальным соперником! Даже отмененный 100% пенальти не смог помешать Спартаку заработать три очка в московском дерби.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:50
С почином Романов....
С победой коуч !!!!!!
Yarvi
Yarvi
сегодня в 18:49, ред.
Коня надо было удалять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:43
сухой лист мордобоя легионеров))
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:42
Кони ещё в первом тайме грубить начали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 