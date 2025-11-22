Потасовка с участием футболистов «Спартака» и ЦСКА произошла на матче РПЛ

Массовая потасовка между футболистами московских «Спартака» и ЦСКА произошла по ходу второго тайма матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на домашнем стадионе «Спартака». По итогам инцидента желтые карточки получили защитник ЦСКА Мойзес и игрок обороны «Спартака» Кристофер Ву.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.
Спартак был сильнее.
Армейцам не хватает еще и состава - травмированного заменили слабаком и в концовке не хватило мощного форварда на замену, когда Дивеев не на своем месте два раза загубил очень хорошие моменты.
И тем не менее не факт что без судейского подхода кони не увезли бы очко.
В правилах написано что недопустимо входить в контакт с вратарем в его вратарской. А уж применять руки и толкать его - тем более.
Даже кучерявый реф обронил слово - мужская борьба. По правилам нельзя бороться контактно с кипером во вратарской, ни по мужски ни по женский).
Ну если конечно эти правила не поменяли перед игрой.
Сразу на выпады что мол судьи зажали пенальти мясу - не канает.там по правилам все.
