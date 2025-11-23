Top.Mail.Ru
 
 
 
Галактионов рассказал, как он работает с новым гендиректором «Локомотива»

вчера, 22:50

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Борис Ротенберг практически ежедневно общается с главным тренером команды Михаилом Галактионовым и старается вникнуть в дела команды. Об этом Галактионов рассказал журналистам.

О назначении Ротенберга стало известно 12 ноября.

«Безусловно, с ним общение было и раньше по взаимодействию с молодежным департаментом. Сейчас, когда он вступил в новую должность, у нас происходит общение практически в ежедневном контакте. Мы делимся информацией по состоянию команды. Поэтому рабочий процесс идет, и надо отдать должное его профессионализму, что он вникает в дела команды, погружен в них», — сказал Галактионов.

Ротенбергу 39 лет, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. До этого на протяжении 6 лет выступал за «Локомотив», с которым выиграл чемпионат России (2018), а также кубок (2017, 2019, 2021) и суперкубок страны (2019). После завершения профессиональной карьеры работал в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола, а позднее был назначен заместителем генерального директора клуба.

