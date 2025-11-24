Капелло рассказал, что Симонян навсегда запомнится ему другом

1763932691

сегодня, 00:18

Бывший главный тренер сборной России по футболу отметил, что навсегда запомнится ему другом и очень хорошим человеком. Об этом Капелло заявил «Спорт-Экспрессу».

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Симонян был вице-президентом Российского футбольного союза ( РФС ). Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Симонян в момент подписания и расторжения контракта с итальянцем был исполняющим обязанности главы РФС .

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием, а сегодня я узнаю о его смерти. Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — сказал Капелло.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.