В «Спартаке» назвали смерть Симоняна потерей для всей красно-белой семьи

1763931743

сегодня, 00:02

Смерть олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» является огромной потерей для всех, кто связан с клубом. Об этом заявили в пресс-службе «Спартака».

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). В составе красно-белых он забил 160 мячей. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.