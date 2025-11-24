Значимость Симоняна для футбола невозможно описать — Алаев

1763933735

сегодня, 00:35

был символом связи множества поколений, а его значимость для футбола невозможно описать. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) , комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни. Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории „Спартака“, не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений», — отметил Алаев.

«Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС . Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу», — добавил глава РПЛ .