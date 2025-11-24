Титов считает, что величину личности Симоняна еще предстоит всем понять

Величину личности олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна еще предстоит понять. Такое мнение высказал шестикратный чемпион России Егор Титов.
В воскресенье стало известно о том, что Симонян скончался в возрасте 99 лет.
«Величина, мы будем ее анализировать, понимать, — сказал Титов. — Истинный спартаковец, о котором будем помнить. Сегодня и не одну неделю и месяц будет обсуждаться, что ушел наш великий спартаковец Никита Павлович Симонян. Для меня это личная трагедия».
Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).