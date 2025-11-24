Титов считает, что величину личности Симоняна еще предстоит всем понять

1763933455

сегодня, 00:30

Величину личности олимпийского чемпиона по футболу еще предстоит понять. Такое мнение высказал шестикратный чемпион России .

В воскресенье стало известно о том, что Симонян скончался в возрасте 99 лет.

«Величина, мы будем ее анализировать, понимать, — сказал Титов. — Истинный спартаковец, о котором будем помнить. Сегодня и не одну неделю и месяц будет обсуждаться, что ушел наш великий спартаковец Никита Павлович Симонян. Для меня это личная трагедия».

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.