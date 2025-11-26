Top.Mail.Ru
 
 
 
В РФС не верят, что допуск в водном поло повлияет на ситуацию в футболе

сегодня, 08:19

Допуск россиян к международным соревнованиям в разных видах спорта рассматривается независимо, поэтому ситуация в водном поло не повлияет на футбол. Такое мнение высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев.

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

«Никак не влияет, где водное поло, где футбол. Я не верю, что это повлияет, потому что каждый случай сугубо отдельный, — сказал Соловьев. — Поэтому давайте смотреть, как будет с геополитикой, наверное, тогда будут какие-то движения. Но надежда сохраняется».

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

